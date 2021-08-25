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Akıllara durgunluk veren olay! Doktor olduğunu söyleyip selzedelerin kaldığı yurda girdi...

25.08.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da, selzedelerin kaldığı yurda doktor olduğunu söyleyerek giren kişi yakalandı. Bozkurt'ta selden etkilenen bazı vatandaşların kaldığı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki görevlilerin şüphelenmesi üzerine gözaltına alınan genç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Akıllara durgunluk veren olay! Doktor olduğunu söyleyip selzedelerin kaldığı yurda girdi...

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.

Bozkurt'ta selden etkilenen bazı vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Antalya'dan bölgeye gelerek kendini doktor olarak tanıttığı iddia edilen D.Ç.Ö. (20), yurda girdi.

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Rahatsızlığı olan bazı vatandaşları muayene eden D.Ç.Ö'nün, krem ve ağrı kesici gibi ilaçlar verdiği öne sürüldü.

Görevlilerin şüphelenmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan D.Ç.Ö, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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AA

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sel Kastamonu
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