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  4. Akıllara durgunluk veren olay! Okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı

Akıllara durgunluk veren olay! Okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı

29.09.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de bir şahıs okuldan çıkan öğrencilere ve araçların önüne torpil atarak vatandaşları korkuttu. Torpil attığı anlar kameralara yansıyan şahıs, Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın torpilleri satın aldığı kırtasiyedeki ürünlere ise el konuldu.

Akıllara durgunluk veren olay! Okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul önüne gelen bir şahıs karşı kaldırımda ateşlediği torpilleri okuldan çıkan öğrencilerine üzerine attı. Öğrencilerin büyük korku yaşadığı olay sonrası şahıs yoldan gelen araçların önüne de aynı şekilde torpil attı. Torpil atıldığı anlar ve yaşanan panik ise kameralara yansıdı.

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POLİS TORPİL ATAN KİŞİYİ YAKALADI

Vatandaşlar kendilerine panik yaşatarak genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda torpil atan şahsın 15 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan H.A. şaka yapmak amacıyla yola torpil attığını söylediği öğrenildi. Şahsa “genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapıldı.

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YASAKLI MADDELERE EL KONULDU

Torpilleri satın aldığı yeri söylemesi üzerine Kağıthane polisi, kırtasiyeye baskın düzenledi. İçeride arama yapan polis ekipleri, 4 adet üzerinde füze, 8 adet torpil, 5 adet torpil, 18 adet patlayan kibrit ve 1 adet paket patlayıcı madde ele geçirildi. İş yeri sahibi Hacı Mehmet S. (42) ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesinde torpil satışının yasak olduğunu bilmediğini söyleyen S.’ye “Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması” suçundan adli işlem yapıldı.

İHA

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Kağıthane
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