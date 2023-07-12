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  4. Akıllara durgunluk veren yöntem noterde ortaya çıktı! Birine 'kuzenim' diğerine 'kayınbiraderim' demiş... Hesabındaki 300 bin TL'yi böyle açıkladı

Akıllara durgunluk veren yöntem noterde ortaya çıktı! Birine 'kuzenim' diğerine 'kayınbiraderim' demiş... Hesabındaki 300 bin TL'yi böyle açıkladı

12.07.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akılalmaz bir dolandırıcılık yaşandı. Dolandırıcılığı galerici ve araç satıcısı, noterde anladı. C.Ö. Pendik'teki galerici S.S.'yi aradı ve daha önce kendisinden araç aldığını söyleyip bu defa da satmak istediğini belirtti. Ancak görevde olduğunu ileri sürüp kuzeni E.K.'nin geleceğini anlattı. E.K.'ye ise "Sizden aracınızı alacağım ama görevdeyim. Kayınpederim görüp alacak" dedi. S.S. ve E.K. oyundan habersiz noterde alım satım yaptı, hesaba para gelmeyince ise oyun ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren yöntem noterde ortaya çıktı! Birine 'kuzenim' diğerine 'kayınbiraderim' demiş... Hesabındaki 300 bin TL'yi böyle açıkladı

İstanbul'da meydana gelen akılalmaz dolandırıcılık olayı, dolandırıcıların bulduğu bu yeni yöntemi bir kez daha gözler önüne serdi. Birbirini tanımayan S.S. ve E.K.'nin yolu ise kendisini Hakkari'de asker olarak tanıtan C.Ö. plandığı oyunla kesişti ve ikisi de C.Ö. tarafından dolandırıldı. İşte araç satın almak ve araç satmak isteyen herkesin dikkatli olması gereken o dolandırıcılık oyununun detayları...

Sabah'ta yer alan habere göre; yaklaşık 1 sene önce S.S.'nin galeri dükkanına gelen telefondaki C.Ö. (29) kendisini Hakkari'de asker olarak tanıttı. C.Ö., S.S.'ye "Daha önce sizden araç almıştım, şimdiyse aracımı satmak istiyorum" dedi, S.S. ise aracı görmek istedi.

Bunun üzerine C.Ö., görevde olduğunu söyleyip aracı teyzesinin oğlu E.K.'nin getireceğini, almaya karar verirse parayı kendisinin hesabına atabileceğini de ekledi.

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GERÇEĞİ NOTERDE ANLADILAR

E.K. bir süre sonra dükkana geldi, S.S. ise E.K.'nin getirdiği aracı beğendi ve satın almaya karar verdi. S.S. ve E.K. birlikte notere gitti ancak kısa bir süre sonra hayatlarının şokunu yaşadı. S.S., C.Ö.'nün 300 bin TL olarak belirlediği parayı C.Ö.'nün hesabına gönderdi. E.K. ise para almadığını söyleyerek aracı devretmedi. S.S. ve E.K. bu aşamada dolandırıldıklarından habersiz bir şekilde noterde tartıştı. Ancak ikisi de akılalmaz gerçeği, C.Ö. ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerini birbiriyle paylaştıklarında anladı.

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BİRİSİNİ KUZENİ, DİĞERİNİ KAYINPEDERİ OLARAK TANITMIŞ

İddiaya göre C.Ö., S.S.'yi kandırdığı gibi E.K.'yi de arayıp kandırdı. E.K.'yi arayıp internetteki satılık aracı almak istediğini, fakat E.K.'nin aracı, kendisi Hakkari'de uzman çavuş olarak çalıştığı için Pendik'te galericilik yapan kayınpederine gösterebileceğini, kayınpederi beğenirse ödemeyi kendisinin yapacağını söyledi.

Bu olay üzerine dolandırıldığını anlayan S.S. ve E.K. soluğu savcılıkta aldı. S.S. 300 bin TL'sini kaptırdığı şüpheli C.Ö.'den şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

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SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

İfadesi alınan şüpheli C.Ö. savunmasında akılalmaz ifadeler kullandı. Gaziantep'te yaşadığını söyleyen şüpheli, "S.S.'yi tanımıyorum ama para benim hesabıma geldi. 3 hafta önce bir sosyal medya hesabından bana ulaşıp bankalarda hesap açarsam bana yüzde 5 ile yüzde 10 arasında komisyon parası verileceği söylendi. Ancak bu hesaplara kim tarafından ve ne kadar para geldiğini bilmiyorum." diye anlattı ve suçlamayı da kabul etmedi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tarafların uzlaşamadığını, bu sebeple mevcut delil durumu değerlendirildiğinde C.Ö.'nün üzerine atılı suçu işlediğini belirtti. İki kişiyi de farklı yöntemlerle kandırıp dolandırıcılık yapan şüpheliye 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Araç

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