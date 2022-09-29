Akıllı saat alacaklara 1000 TL altı kullanışlı öneriler

Giyilebilir teknoloji ürünleri arasında yer alan akıllı saatlerin, vücut hareketlerini tanımlayan sensörleri bulunur. Bu sensörler; spor performasını, aktifliği, çeşitli sağlık hizmetlerini ve konumu takip etmenize yardımcı olur. Wi-Fi, Bluetooth ya da mobil bağlantı yoluyla cihazlarınızla eşleşir. Sizler için 1000 TL altı akıllı saatleri araştırdık. İşte detaylar!

1. Suya dayanıklılığıyla öne çıkan: Amazfit Bip U Akıllı Saat

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Amazfit Bip U Akıllı Saat, 1,43 inç ekran boyutu ve parmak izi bırakmayan kaplamasıyla kullanışlı seçenekler arasında yer alır. Ürünün kalp atış hızı ve pusula gibi pek çok sensörü bulunur. Fitness, futbol, kardiyo ve yüzme gibi aktiviteleriniz esnasında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Silikon kordonu ve 31 gram ağırlığıyla ürün, en rahat akıllı saatlerden biridir. Ekranının kavisli olması, göz yorgunluğunu azaltarak daha geniş izleme açısı sunar. Kalori takibi yapıp uyku monitörü ile uyku düzeninizi takip ederek yaşamınızı iyileştirebilirsiniz.

2. Büyük ekranıyla fark yaratan: ShinyWATCH Watch 7 Max Dt 7 Max Smartwatch 2022 Yeni Nesil Akıllı Saat

ShinyWATCH Watch 7 Max Dt 7 Max Smartwatch 2022 Yeni Nesil Akıllı Saat, 1,8 inç HD ekranı ile benzerlerinden ayrılan modellerden. Hava basıncı ve ultraviyole tahminleri yapan ürün, olası risklere karşı önlem almanız için sizi uyarır. Her türlü işlemi, ürünün büyük ekranı ile rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Su geçirmez özelliği olsa da deniz ve duş gibi alanlarda kullanılması önerilmez. Ayrıca sesli asistanı sayesinde eliniz doluyken dahi saate komut verebilirsiniz. Koşu, basketbol ve bisiklet gibi aktivitelerde kullanabileceğiniz akıllı saat, farklı renk alternatifleri ile satışa sunulur.

3. On güne kadar dayanan kadar pil ömrü: Xiaomi Redmi Watch Lite 2 Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch Lite 2 Akıllı Saat; 1,55 inç kare ekranı ile kullananların beğenisini kazanır. Android ve iOS işletim sistemi uyumlu olan akıllı saat; kalp atış hızı, ivme ölçme, hava durumu, pusula gibi özellikleri ile ilgi görür. Akıllı telefonunuzla eşleştirebileceğiniz ürün, telefonunuza gelen bildirimlerin takibini yapmayı kolaylaştırır. E-posta, mesaj ve diğer uyarılar geldiğinde titreşimle size haber verir. Telefon bildirimlerinin yanı sıra spor takibi, nefes egzersizleri, kadınlar için döngü takibi gibi uygulamalar da sunar. Antrenmanlarınızı kaydederek sonraki seansınızı değerlendirir.

4. Tüm akıllı telefonlarla uyumlu: Angenehm Watch 7 Px2022 Premium Yeni Model Full Özellikler iPhone Android Uyumlu Akıllı Saat

Piyasadaki en ucuz akıllı saatlerden biri, Angenehm Watch 7 Px2022 Premium Yeni Model Full Özellikler iPhone Android Uyumlu Akıllı Saat. Türkçe dil seçeneği bulunan ürün, telefonunuzla eşleşerek arama yapabilir ve gelen çağrılarınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Cevap veremediğiniz çağrıları ise size sonradan hatırlatır. 1,91 inçlik büyük ekranıyla ilgi gören cihaz; kronometre, hesap makinesi, uyku takibi, müzik çalar kontrolü özelliklerine sahip. Ayrıca ürün aracılığıyla kalori tüketiminizi hesaplayabilir ve ezgersiz kaydınızı inceleyebilirsiniz. Akıllı saatin kordonunun değiştirebilir özellikte olduğunu söylemeden geçmeyelim.

5. Hatırlatma özelliğiyle kolaylık sağlayan: Realme Watch RMA161 Akıllı Saat

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Realme Watch RMA161 Akıllı Saat; kısa mesaj, takvim etkinlikleri ve sosyal medya uygulamalarından gelen bildirimleri görmediğinizde zamanla size hatırlatarak hiçbir şey kaçırmamanıza yardımcı olur. İki yönlü konuşmayı destekleyerek istediğiniz zaman sevdiklerinizi arayabilir, gelen çağrılara cevap verebilirsiniz. Ürün, az su içen kişiler için su içmeyi hatırlatan özelliği ile oldukça ideal. Ayrıca 7/24 otomatik kalp atış hızınızı da takip etmenizi sağlar. Ayrıca akıllı saatin hareketsiz kaldığınızda sizi uyarması, ürünün en çok sevilen özelliklerinden biri. Uygun fiyatlı bir akıllı saat arıyorsanız bu modele şans verebilirsiniz.

6. Çocuğunuzun güvenliğini gözeten: JAXOO Akıllı Çocuk Saati

JAXOO Akıllı Çocuk Saati, kendi oluşturduğunuz rehber dışındaki numaralardan çağrı ve arama kabul etmez. Çocuğunuz ders çalışırken ürünün ders modunu açabilir, cihazı bildirim ve aramalara karşı kapatabilirsiniz. Uzatan dinleme özelliği sayesinde ürün, çocuklarınızın içinde bulunduğu ortamları onların haberi olmadan kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca uzaktan kamera özelliğiyle çocuklarınızı uzaktan izleme şansı sunar. Konum bulma özelliği ise ürünün en sevilen özelliği. Gün içerisinde çocuğunuza sesli mesaj yollayıp onu mutlu edebilirsiniz.

7. Hem uygun fiyatlı hem kaliteli: TOZO S2 Akıllı Saat

TOZO S2 Akıllı Saat, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı ile rakiplerine meydan okuyan modellerden biri. 1,69 inç ekranı ve dikdörtgen tasarımı ile ürün, kullananların beğenisini kazanır. 12 farklı spor modu sunarak egzersiz verilerinizi doğru şekilde kaydeder. Daha sonra bu verileri analiz ederek size raporlar. Gerçek zamanlı kalp atış hızını takip edip anormal durumlarda haber verir. Otomatik gündüz ve gece parlaklığı sayesinde ürünü gözünüz yorulmadan kullanabilirsiniz. Beş ATM su geçirmez özelliği ile duşta ya da denizde endişelenmeniz gerekmez.