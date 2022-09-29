HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Akıllı saat alacaklara 1000 TL altı kullanışlı öneriler

Akıllı saat alacaklara 1000 TL altı kullanışlı öneriler

27.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat kolaylaştıran akıllı saatler; adım sayma, kalori hesaplama, uyku takibi ve kalp ritim hızını hesaplama gibi özelliklere sahip. Bu ürünler, günlük aktivitelerinizi takip ederken aynı zamanda spor ve şık tasarımlarıyla kombinlerinizi de tamamlar. Sizler için fiyat performans ürünü olan 1000 TL altı akıllı saatleri derledik. Gelin, bu ürünlere birlikte bakalım.

Akıllı saat alacaklara 1000 TL altı kullanışlı öneriler

Giyilebilir teknoloji ürünleri arasında yer alan akıllı saatlerin, vücut hareketlerini tanımlayan sensörleri bulunur. Bu sensörler; spor performasını, aktifliği, çeşitli sağlık hizmetlerini ve konumu takip etmenize yardımcı olur. Wi-Fi, Bluetooth ya da mobil bağlantı yoluyla cihazlarınızla eşleşir. Sizler için 1000 TL altı akıllı saatleri araştırdık. İşte detaylar!

1. Suya dayanıklılığıyla öne çıkan: Amazfit Bip U Akıllı Saat

Akıllı saat alacaklara 1000 TL altı kullanışlı öneriler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Amazfit Bip U Akıllı Saat, 1,43 inç ekran boyutu ve parmak izi bırakmayan kaplamasıyla kullanışlı seçenekler arasında yer alır. Ürünün kalp atış hızı ve pusula gibi pek çok sensörü bulunur. Fitness, futbol, kardiyo ve yüzme gibi aktiviteleriniz esnasında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Silikon kordonu ve 31 gram ağırlığıyla ürün, en rahat akıllı saatlerden biridir. Ekranının kavisli olması, göz yorgunluğunu azaltarak daha geniş izleme açısı sunar. Kalori takibi yapıp uyku monitörü ile uyku düzeninizi takip ederek yaşamınızı iyileştirebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Büyük ekranıyla fark yaratan: ShinyWATCH Watch 7 Max Dt 7 Max Smartwatch 2022 Yeni Nesil Akıllı Saat

Akıllı saat alacaklara 1000 TL altı kullanışlı öneriler

ShinyWATCH Watch 7 Max Dt 7 Max Smartwatch 2022 Yeni Nesil Akıllı Saat, 1,8 inç HD ekranı ile benzerlerinden ayrılan modellerden. Hava basıncı ve ultraviyole tahminleri yapan ürün, olası risklere karşı önlem almanız için sizi uyarır. Her türlü işlemi, ürünün büyük ekranı ile rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Su geçirmez özelliği olsa da deniz ve duş gibi alanlarda kullanılması önerilmez. Ayrıca sesli asistanı sayesinde eliniz doluyken dahi saate komut verebilirsiniz. Koşu, basketbol ve bisiklet gibi aktivitelerde kullanabileceğiniz akıllı saat, farklı renk alternatifleri ile satışa sunulur.

Ürünü İncele

3. On güne kadar dayanan kadar pil ömrü: Xiaomi Redmi Watch Lite 2 Akıllı Saat

Akıllı saat alacaklara 1000 TL altı kullanışlı öneriler

Xiaomi Redmi Watch Lite 2 Akıllı Saat; 1,55 inç kare ekranı ile kullananların beğenisini kazanır. Android ve iOS işletim sistemi uyumlu olan akıllı saat; kalp atış hızı, ivme ölçme, hava durumu, pusula gibi özellikleri ile ilgi görür. Akıllı telefonunuzla eşleştirebileceğiniz ürün, telefonunuza gelen bildirimlerin takibini yapmayı kolaylaştırır. E-posta, mesaj ve diğer uyarılar geldiğinde titreşimle size haber verir. Telefon bildirimlerinin yanı sıra spor takibi, nefes egzersizleri, kadınlar için döngü takibi gibi uygulamalar da sunar. Antrenmanlarınızı kaydederek sonraki seansınızı değerlendirir.

Ürünü İncele

4. Tüm akıllı telefonlarla uyumlu: Angenehm Watch 7 Px2022 Premium Yeni Model Full Özellikler iPhone Android Uyumlu Akıllı Saat

Akıllı saat alacaklara 1000 TL altı kullanışlı öneriler

Piyasadaki en ucuz akıllı saatlerden biri, Angenehm Watch 7 Px2022 Premium Yeni Model Full Özellikler iPhone Android Uyumlu Akıllı Saat. Türkçe dil seçeneği bulunan ürün, telefonunuzla eşleşerek arama yapabilir ve gelen çağrılarınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Cevap veremediğiniz çağrıları ise size sonradan hatırlatır. 1,91 inçlik büyük ekranıyla ilgi gören cihaz; kronometre, hesap makinesi, uyku takibi, müzik çalar kontrolü özelliklerine sahip. Ayrıca ürün aracılığıyla kalori tüketiminizi hesaplayabilir ve ezgersiz kaydınızı inceleyebilirsiniz. Akıllı saatin kordonunun değiştirebilir özellikte olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

5. Hatırlatma özelliğiyle kolaylık sağlayan: Realme Watch RMA161 Akıllı Saat

Akıllı saat alacaklara 1000 TL altı kullanışlı öneriler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Realme Watch RMA161 Akıllı Saat; kısa mesaj, takvim etkinlikleri ve sosyal medya uygulamalarından gelen bildirimleri görmediğinizde zamanla size hatırlatarak hiçbir şey kaçırmamanıza yardımcı olur. İki yönlü konuşmayı destekleyerek istediğiniz zaman sevdiklerinizi arayabilir, gelen çağrılara cevap verebilirsiniz. Ürün, az su içen kişiler için su içmeyi hatırlatan özelliği ile oldukça ideal. Ayrıca 7/24 otomatik kalp atış hızınızı da takip etmenizi sağlar. Ayrıca akıllı saatin hareketsiz kaldığınızda sizi uyarması, ürünün en çok sevilen özelliklerinden biri. Uygun fiyatlı bir akıllı saat arıyorsanız bu modele şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Çocuğunuzun güvenliğini gözeten: JAXOO Akıllı Çocuk Saati

Akıllı saat alacaklara 1000 TL altı kullanışlı öneriler

JAXOO Akıllı Çocuk Saati, kendi oluşturduğunuz rehber dışındaki numaralardan çağrı ve arama kabul etmez. Çocuğunuz ders çalışırken ürünün ders modunu açabilir, cihazı bildirim ve aramalara karşı kapatabilirsiniz. Uzatan dinleme özelliği sayesinde ürün, çocuklarınızın içinde bulunduğu ortamları onların haberi olmadan kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca uzaktan kamera özelliğiyle çocuklarınızı uzaktan izleme şansı sunar. Konum bulma özelliği ise ürünün en sevilen özelliği. Gün içerisinde çocuğunuza sesli mesaj yollayıp onu mutlu edebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Hem uygun fiyatlı hem kaliteli: TOZO S2 Akıllı Saat

Akıllı saat alacaklara 1000 TL altı kullanışlı öneriler

TOZO S2 Akıllı Saat, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı ile rakiplerine meydan okuyan modellerden biri. 1,69 inç ekranı ve dikdörtgen tasarımı ile ürün, kullananların beğenisini kazanır. 12 farklı spor modu sunarak egzersiz verilerinizi doğru şekilde kaydeder. Daha sonra bu verileri analiz ederek size raporlar. Gerçek zamanlı kalp atış hızını takip edip anormal durumlarda haber verir. Otomatik gündüz ve gece parlaklığı sayesinde ürünü gözünüz yorulmadan kullanabilirsiniz. Beş ATM su geçirmez özelliği ile duşta ya da denizde endişelenmeniz gerekmez.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Twitch çöktü mü? 28 Eylül Twitch canlı yayın neden çalışmıyor?Twitch çöktü mü? 28 Eylül Twitch canlı yayın neden çalışmıyor?
Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdiErdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi
Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattıPara karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat akıllı saat aramalı akıllı saat fiyatları en iyi akıllı saat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Kıyafetleri çok beğeniliyor! İşte Yasak Elma'daki Kumru karakterinin giydiği birbirinden güzel kıyafetler

Kıyafetleri çok beğeniliyor! İşte Yasak Elma'daki Kumru karakterinin giydiği birbirinden güzel kıyafetler

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Modası hiç geçmeyen oduncu gömlekleriyle sonbaharı doyasıya yaşayın

Modası hiç geçmeyen oduncu gömlekleriyle sonbaharı doyasıya yaşayın

Dyson Airwrap'ı aratmayan uygun fiyatlı saç şekillendiriciler

Dyson Airwrap'ı aratmayan uygun fiyatlı saç şekillendiriciler

Uygun fiyatına rağmen çok daha pahalıymış gibi görünüyorlar!

Uygun fiyatına rağmen çok daha pahalıymış gibi görünüyorlar!

Havalı görünmenizi sağlayacak kadın erkek Chelsea bot modelleri

Havalı görünmenizi sağlayacak kadın erkek Chelsea bot modelleri

Tümünü Gör
Havalı görünmenizi sağlayacak kadın erkek Chelsea bot modelleri

Havalı görünmenizi sağlayacak kadın erkek Chelsea bot modelleri

Şık ve kullanışlı yemek takımı mı arıyorsunuz? Bu porselen takımlara bayılacaksınız

Şık ve kullanışlı yemek takımı mı arıyorsunuz? Bu porselen takımlara bayılacaksınız

Yavaş açılan bilgisayarınızı âdeta ışık hızına ulaştıracak en iyi Sata SSD çeşitleri

Yavaş açılan bilgisayarınızı âdeta ışık hızına ulaştıracak en iyi Sata SSD çeşitleri

Banyonuzun kalitesini arttıracak basit ama etkili ürünler

Banyonuzun kalitesini arttıracak basit ama etkili ürünler

Voleybol zevkinizi ikiye katlayacak en kaliteli ve uzun ömürlü voleybol topları

Voleybol zevkinizi ikiye katlayacak en kaliteli ve uzun ömürlü voleybol topları

Mutfağınıza yeni bir soluk getirecek kaliteli ve bütçe dostu ürünler

Mutfağınıza yeni bir soluk getirecek kaliteli ve bütçe dostu ürünler

Tümünü Gör
Mutfağınıza yeni bir soluk getirecek kaliteli ve bütçe dostu ürünler

Mutfağınıza yeni bir soluk getirecek kaliteli ve bütçe dostu ürünler

Süper mini elbisesi çok beğenilmişti! Hadise'nin konserinde giydiği o elbiseye alternatif öneriler

Süper mini elbisesi çok beğenilmişti! Hadise'nin konserinde giydiği o elbiseye alternatif öneriler

"İyi ki aldım" diyeceğiniz, her bütçeye uygun HP marka en iyi laptoplar

"İyi ki aldım" diyeceğiniz, her bütçeye uygun HP marka en iyi laptoplar

Sonbahara en çok yakışan parfümleri keşfedin, kokunuzla herkesi büyüleyin!

Sonbahara en çok yakışan parfümleri keşfedin, kokunuzla herkesi büyüleyin!

Siyahlar içindeki kombiniyle göz kamaştıran Duygu Özaslan'ın o kıyafetine alternatif öneriler

Siyahlar içindeki kombiniyle göz kamaştıran Duygu Özaslan'ın o kıyafetine alternatif öneriler

Görünce "keşke daha önce alsaymışım" diyeceğiniz ürünleri sizin için derledik!

Görünce "keşke daha önce alsaymışım" diyeceğiniz ürünleri sizin için derledik!

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Kıyafetleri çok beğeniliyor! İşte Yasak Elma'daki Kumru karakterinin giydiği birbirinden güzel kıyafetler

Kıyafetleri çok beğeniliyor! İşte Yasak Elma'daki Kumru karakterinin giydiği birbirinden güzel kıyafetler

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Modası hiç geçmeyen oduncu gömlekleriyle sonbaharı doyasıya yaşayın

Modası hiç geçmeyen oduncu gömlekleriyle sonbaharı doyasıya yaşayın

Dyson Airwrap'ı aratmayan uygun fiyatlı saç şekillendiriciler

Dyson Airwrap'ı aratmayan uygun fiyatlı saç şekillendiriciler

Uygun fiyatına rağmen çok daha pahalıymış gibi görünüyorlar!

Uygun fiyatına rağmen çok daha pahalıymış gibi görünüyorlar!

Havalı görünmenizi sağlayacak kadın erkek Chelsea bot modelleri

Havalı görünmenizi sağlayacak kadın erkek Chelsea bot modelleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Twitch çöktü mü? 28 Eylül Twitch canlı yayın neden çalışmıyor?

Twitch çöktü mü? 28 Eylül Twitch canlı yayın neden çalışmıyor?

Diğer robotları kıskandırdı! Cassie, 100 metrede Guinness Dünya Rekoru kırdı

Dünya rekoru kırdı! Diğerlerini kıskandırdı

Instagram'dan MSN Messenger'in efsane özelliğini hatırlatan yenilik! Test etmeye başladı

Instagram'dan MSN Messenger'in efsane özelliğini hatırlatan yenilik

NASA'nın Dünya'yı kurtarma provası Antalya'dan görüntülendi: "Armageddon filmindeki gibi"

Tarihi prova Antalya'dan görüntülendi! "Armageddon filmindeki gibi"

"Laptop ekranı yetmiyor." diyenler için kurtarıcı olacak fiyat performans ürünü monitör çeşitleri

Güçlü ve uygun fiyatlı... Büyük ekran keyfini doyasıya yaşayın

Skandal olay! Apple kullanıcılarına müstehcen ve ırkçı bildirimler gönderildi: İşte nedeni

Kullanıcılara müstehcen ve ırkçı bildirimler gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.