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Akıllı saat pazarında lider kim?

28.08.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Counterpoint tarafından yapılan araştırma 2021 yılının ikinci çeyreği itibariyle akıllı saat pazarındaki son durumu gözler önüne serdi.

Akıllı saat pazarında lider kim?

İşte akıllı saat pazarında son durum! Bildiğiniz gibi teknoloji dünyasında son yılların en çok ilgi göre alanlarından birisi de giyilebilir teknoloji sektörü oldu. İnsanlar bu sektörde akıllı bileklik, kablosuz kulaklık ve akıllı saat gibi ürünlere fazlasıyla rağbet gösterdi. Tabii bu üç ürün içerisinde en çok öne çıkanı ise akıllı saatler diyebiliriz. Pek çok firma, bu alanda cihazlar çıkartıyor ve yarışa dahil oluyor. Ancak hali hazırda pazarın tartışmasız tek bir lideri mevcut durumda.

Tabii ki de bu lider ABD merkezli teknoloji devi Apple. Counterpoint tarafından yapılan araştırma da bunu kanıtlar nitelikte. Paylaşılan verilere göre Apple, 2021 yılının ikinci çeyreği itibariyle pazarda yüzde 28’lik bir paya sahip. Bu araştırmaya göre Apple’ın akıllı saatlerini kullanan 100 milyondan fazla aktif kullanıcı var.

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İkinci sıraya baktığımızda ise Huawei’yi görüyoruz. Son zamanlarda bir hayli kan kaybeden Çin merkezli şirket, akıllı saat sektöründe de irtifa kaybediyor. Araştırmaya göre firma yüzde 9.3 ile liderin bir hayli uzağında kalmış gibi gözüküyor. Listenin devamına baktığımızda ise sırasıyla karşımıza yüzde 8 ile Samsung, yüzde 6 ile iMOO ve yüzde 5.8 ile Garmin çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
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