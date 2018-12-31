Akıllı telefon fiyatları düşecek mi?

Normal şartlarda bu sene çıkan bir telefonun, sonraki yıl ucuzlaması gerekiyor. Geçmişe baktığımızda da bu durumun, bahse konu şekilde işlediğini görmek mümkün. Fakat 2017 ve sonrasında işler biraz değişti. En azından Türkiye için.

2017’de yeni çıkan üst segment bir telefon için 3.000 – 4.000 civarında bir ücret ödemek fazlasıyla yeterliydi. Hatta bu paralara son model bir iPhone’u bile rahatlıkla alabiliyordunuz. Doğal olarak bir önceki yıl yani 2016’da çıkmış olan telefonlar çok daha makul fiyatlardan satılmaktaydı.

Fakat 2018’de bu işleyiş tamamıyla bozuldu. 2018’de akıllı telefon fiyatları, 2016’nın da üzerine çıktı. Yani 2 sene önce satışa sunulmuş bir telefon, çıkış fiyatının da üzerinde etiketlerden satılmaya başlandı.

2017’nin sonlarında 6099TL gibi uçuk bir fiyattan raflardaki yerini alan iPhone X, 2018’de 8.000TL’yi aşan fiyatlarla karşımıza çıktı. Bir sene öncesinde 6099TL kullanıcılara absürt bir fiyat gibi gelirken, 2018’de bu algı tamamen değişti. Artık 6099TL’ye yeni bir iPhone almak hayal oldu.