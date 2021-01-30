Akıllı telefon pazarının yeni lideri

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere pazar liderliği uzun bir süredir Samsung’un elinde. 2020’nin ikinci çeyreğinde kısa süreliğine de olsa Huawei zirveyi görmüş fakat 3. çeyrekte Samsung tekrardan 1 numaranın hakimi olmuştu.

2020’nin son çeyreğinde ise tablo tamamen değişti. Apple çok uzun bir sürenin ardından 2020’nin son çeyreğinde en çok telefon satan isim olmayı başardı. Cupertino merkezli şirket 2020’nin son çeyreğinde yüzde 23.4’lük pazar payı ile 73.8 milyon telefon satmayı başardı.

Aslında bu durum büyük bir sürpriz sayılmaz. Çünkü Apple yeni iPhone modellerini son çeyrekte satışa çıkardı. Yeni iPhone modelleri son çeyrekte satışa çıktığı için de bu süreçte bir satış yoğunluğu oluştu.

Samsung ise 4. çeyrekte yüzde 19.1’lik pazar payına erişti ve 69.5 milyon telefon sattı. Sonuç olarak Apple’ın gerisinde kaldı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl da benzer bir durum söz konusuydu. Yani son çeyrekte Apple az bir farkla Samsung’un önüne geçmiş ve en çok telefon satan şirket olmuştu.

Bu sıralamada asıl sürpriz ise Xiaomi’den geldi. Çinli akıllı telefon üreticisi Apple ve Samsung’un ardından 3. sırada yer aldı.

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