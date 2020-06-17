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Akıllı teslimat destekli oyunlar açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2020 12:22 | Son Güncelleme

Xbox Series X’in en güçlü kozu Smart Delivery için yeni duyurular gelmeye devam ediyor.

Akıllı teslimat destekli oyunlar açıklandı

Xbox One ile rakibi karşısında pek varlık gösteremeyen Microsoft, neslin sonlarına doğru Game Pass sistemi ile rakibinin önüne geçmeyi başarmıştı. Türkiye’de yükselen oyun fiyatlarına büyük bir alternatif olan Game Pass’ten sonra Xbox’ın yeni kozu belli oldu. Xbox Series X ile gelecek olan Smart Delivery sistemi ile Microsoft, rakibine karşı yine önemli bir koz elde edecek.

EK ÜCRET OLMADAN OYUN OYNANABİLECEK

Akıllı teslimat olarak Türkçe’ye çevrilen bu özellik sayesinde Xbox One’da alınan oyunlara hiç bir ücret ödemeden Xbox Series X’te oynayabileceksiniz. Tam nesil geçiş döneminde çıkacak olan Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 ve Halo Infinite gibi oyunlar olduğundan Microsoft bu hamlesi ile oyuncuları koruyacak.

Nesil geçiş sürecinde oyuncunun cebini düşünen Microsoft, bugün bu sisteme hangi oyunların dahil olacağını açıkladı. Son dönemde çıkan oyunların yanı sıra, Destiny 2 ve Gears 5 gibi oyunlar da Xbox Series X’te güncel ve yeni grafikler ile oynanabilecek.

XBOX SERİES X AKILLI TESLİMAT DESTEKLİ OYUNLAR

• Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)
• Call of the Sea (Raw Fury)
• Chorus (Deep Silver)
• Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)
• Destiny 2 (Bungie)
• DIRT 5 (Codemasters)
• Gears 5 (Microsoft)
• Halo Infinite (Microsoft)
• Metal: Hellslinger (Funcom)
• Scarlet Nexus (Bandai Namco)
• Second Extinction (Systemic Reaction)
• The Ascent (Circle Entertainment)
• Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Paradox Interactive)
• Yakuza: Like a Dragon (Sega)

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