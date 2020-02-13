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Akıllı Wi-Fi Soket ile evinize ‘akıl’ katın!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2020 09:07 | Son Güncelleme

Günümüzde akıllı ev teknolojileri üzerine pek çok çalışma var. Yalnızca ufak elektronik aletleri ya da beyaz eşyalarınızı değil, komple olarak bir evi “akıllı” hale getirmek mümkün.

Akıllı Wi-Fi Soket ile evinize ‘akıl’ katın!

Tapo P100Mini Akıllı Wi-Fi Soket sayesinde, Wi-Fi bağlantı aracılığıyla da evinizdeki pek çok cihazı prize takar takmaz “akıllı
hale getirebilir, pek çok seçenekle istediğiniz zaman yönetebilirsiniz. Hem de her zaman evde olmanız şart değil. Akıllı telefon uygulaması aracılığıyla çok uzaklardan da kontrol edebilirsiniz. Mesela bir ampul veya bir telefon şarjının zamanlandırılması, gerektiği zamanlarda enerji verilmesi gibi. Yakınlarda mısınız? Öyleyse sesli kontrol sistemini bile kullanabilirsiniz. İşte detaylar…

Tapo P100Mini Akıllı Wi-Fi Soket, oldukça ufak boyutlarda, mini, “akıllı” olarak nitelendirebileceğimiz bir ürün. Minimal tasarımı sayesinde kolaylıkla prize takabilirsiniz. Üstelik, yine minimal yapısı sayesinde diğer prizlerin alanlarını işgal etmiyor, böylece farklı ürünlerin de fişlerini takma şansınız bulunuyor.

Tapo P100Mini Akıllı Wi-Fi Soket’in üzerinde yalnızca bir tuş var, ki o da güç düğmesi. Bunun dışında bir düğme yok ve yanlışlıkla çarpılmalara karşı korunaklı bir yapıda tasarlanmış. Kullanılan tasarım malzemesinin de oldukça dayanıklı olduğunu söylemeliyiz.

Ürünü prize taktıktan sonra, kullanmak istediğiniz elektronik aleti de bu ürünün soketine yerleştiriyorsunuz. Sonrasında, Android ve iOS platformlarında kullanılabilen Tapo uygulamasını indirmelisiniz. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama sayesinde cihazlarınızı rahatlıkla kullanabiliyor, düzenlemeler yapabiliyor ve hatta zaman çizelgeleri belirleyebiliyorsunuz.
Basit bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki bir okuma lambanız var. Bu lambanızın fişini bu cihaza taktıktan sonra uygulama üzerinden “Hangi saatlerde çalışacağını ve hangi saatlerde enerji verilmesinin kesileceğini” belirleyebilirsiniz. Bu sayede ekstra bir şey yapmanıza da gerek kalmıyor. Uygulama üzerinden aynı anda birden fazla Tapo cihazını yönetebilir ve her cihazı farklı ev aletleri ya da elektronik cihazlarınızla kullanabilirsiniz. Örneğin, uygulama üzerinden ayarlama yaparak vantilatörünüzün hangi saat aralıklarında çalışacağını belirleyebilirsiniz.

Bitmedi, ürünün sesle kontrol özelliği de bulunmakta. Evet, Tapo P100Mini Akıllı Wi-Fi Soket’in Google Assistant ve Amazon Alexa ile sesli komutlar üzerinden çalışması mümkün. Yani bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde şahit olduğumuz “Işığı aç, klimayı kapat” gibi sesli komutları artık evlerimizde de verebiliriz.

Tabii bu teknolojiyi “güvenlik” amacıyla da kullanabiliyoruz. Diyelim ki evde değilsiniz ve hırsız tehlikesine karşı bir önlem almak istiyorsunuz. Siz evde olmadığınız esnada da lambaları açıp katabilir ve dışarıdan bakıldığında sanki evde birileri var izlenimini yaratabilirsiniz.

Bu arada, ürünü yalnızca tek kişi değil, düzenlemeniz sonrasında ailenin tüm üyeleri de ihtiyaçları doğrultusunda kolaylıkla kullanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Wi-Fi Tapo P100Mini Akıllı Wi-Fi Soket

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