Akıllı Wi-Fi Soket ile evinize ‘akıl’ katın!

Tapo P100Mini Akıllı Wi-Fi Soket sayesinde, Wi-Fi bağlantı aracılığıyla da evinizdeki pek çok cihazı prize takar takmaz “akıllı

hale getirebilir, pek çok seçenekle istediğiniz zaman yönetebilirsiniz. Hem de her zaman evde olmanız şart değil. Akıllı telefon uygulaması aracılığıyla çok uzaklardan da kontrol edebilirsiniz. Mesela bir ampul veya bir telefon şarjının zamanlandırılması, gerektiği zamanlarda enerji verilmesi gibi. Yakınlarda mısınız? Öyleyse sesli kontrol sistemini bile kullanabilirsiniz. İşte detaylar…

Tapo P100Mini Akıllı Wi-Fi Soket, oldukça ufak boyutlarda, mini, “akıllı” olarak nitelendirebileceğimiz bir ürün. Minimal tasarımı sayesinde kolaylıkla prize takabilirsiniz. Üstelik, yine minimal yapısı sayesinde diğer prizlerin alanlarını işgal etmiyor, böylece farklı ürünlerin de fişlerini takma şansınız bulunuyor.

Tapo P100Mini Akıllı Wi-Fi Soket’in üzerinde yalnızca bir tuş var, ki o da güç düğmesi. Bunun dışında bir düğme yok ve yanlışlıkla çarpılmalara karşı korunaklı bir yapıda tasarlanmış. Kullanılan tasarım malzemesinin de oldukça dayanıklı olduğunu söylemeliyiz.