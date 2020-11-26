Akıncı Üssü davasında karar açıklandı

Örgütün darbeyi yöneten sivil sorumlularına ceza yağdı Mahkeme kararına göre, darbe girişimini yöneten FETÖ’nün sivil sorumluları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş, Akıncı Üssü davasını kapsayan tüm suçlardan sorumlu tutuldu. Bu sanıklar "anayasayı ihlal", 77 kişiyi "kasten öldürme" ve "cumhurbaşkanına suikasta teşebbüs" suçlarından 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, ayrıca 198 kişiyi “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 3 bin 564’er yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan ise 337 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, darbe girişimini yöneten örgütün sivil sorumlularının da arasında bulunduğu 19 sanığın 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Dava nedeniyle mahkeme salonu içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mahkeme heyeti, saat 10.20’de sanıklar hakkındaki hükmünü açıklamaya başladı ve hükmün okunması yaklaşık yarım saat sürdü.

Darbeyi yöneten asker sanıklara da 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimini FETÖ’nün sivil sorumlularıyla birlikte yöneten asker sanıklar da Akıncı Üssü davasını kapsayan tüm suçlardan sorumlu tutuldu. Buna göre sanıklar Bekir Ercan Van, Kemal Mutlum, Recep Sami Özatak, Aydemir Taşcı, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Hakan Karakuş, Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Murat Bicil, Hüseyin Türk, Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun da "anayasayı ihlal", 77 kişiyi "kasten öldürme" ve "cumhurbaşkanına suikasta teşebbüs" suçlarından 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet, 198 kişiyi “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 3 bin 564’er yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan ise 337 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara’yı bombalayan F-16 pilotlarının cezaları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot Müslim Macit’e 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 148 yıl 6 ay, Akıncı Üssü nizamiyesinde toplanan vatandaşların üzerine ateş açan eski Albay Ali Erarslan’a 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıl, darbe girişimi sırasında dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı’yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski Albay Fatih Yarımbaş’a 9 kez ağırlaştırılmış ve bin 555 yıl 7 ay, sanıklar eski pilot Ekrem Aydoğdu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilot Ertan Koral’a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl, yine emniyeti bombalayan eski pilot Mehmet Çetin Kaplan’a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 112 yıl 6 ay, Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu’na 45 kez ağırlaştırılmış ve bin 170 yıl, Ankara Emniyet Müdürlüğünü saat 00.56’da bombalayan eski pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul ile saat 01.08’de emniyeti bombalayan sanık Mustafa Özkan’a 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sanıklar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar, "Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi" ve "anayasayı ihlal" suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. 260 kişiye “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, 46 kişiye de aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 260 sanıktan bazıları, başka suçlardan da ayrıca hapse mahkum edildi. 19 kişiye “anayasayı ihlale yardım” suçundan 12 yıl 6’şar ay ile 16 yıl 8’er ay arasında değişen miktarlarda hapis cezası verildi. 41 kişi “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen sürelerde hapse mahkum edildi. 70 kişi için beraat, iki kişi için ise hakkında kamu davalarının kesin hükmü nedeniyle reddine kararı verildi.

Örgüt elebaşı Gülen’in dosyası ayrıldı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile darbeyi yöneten sivil sorumlu Adil Öksüz’ün de arasında bulunduğu firari 6 sanığın dosyalarının ayrılması kararlaştırıldı.

