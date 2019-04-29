Akıncı'ya kaçan albay savunma yaptı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Diğer sanıkları tutukluluk sürecinde tanıdığını iddia eden Arslan, "Bu güzel insanları tanımak benim için onurdur." şeklinde konuştu.

Daha sonra savunmasına başlayan Arslan, herhangi bir grubu temsil etmediğini öne sürerek, herhangi bir kurum, cemaat veya illegal yapıyla kendisinin bağdaştırılmamasını istedi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Okulunda görevli olmasına rağmen darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nde yakalanan eski albay Hakan Cafer Arslan, esasa ilişkin savunmasına başlamadan önce reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, "duruşmayı uzatmaya yönelik" olduğu gerekçesiyle talebi reddetti.

Arslan, "legal" emirleri yerine getirdiğini, ilk amirinden başkasından emir almadığını ve vatan sevgisinin istismar edildiğini öne sürerek, "Darbe dense hayatta gitmezdim. Ben o kadar geri zekalı değilim ki..." ifadesini kullandı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Arslan, kendisi gibi "gerçekleri" söyleyenlerin hapishanelerde olduğunu savunarak, "Otuz üç aydır ben çok rahat uyuyorum." dedi.

Kışladaki tüm personelin güvenlik alarm durumlarını bildiğini ve uygulamaya hazır olduğunu savunan Arslan, "Bütün bunlardan haberdar olan ve bilen personel eğer 'Ben bilmiyorum' diyorsa yalan söylüyordur. Çünkü bu durum ve uygulamalar bütün kışlalarda aynıdır." diye konuştu.

Arslan, tuzağa düşürüldüğünü ve terör bahanesiyle kışlaya çağrıldığını ileri sürerek eğer çağrılmasaydı Konya’ya gideceğini iddia etti.

Duruşmaya Arslan'ın savunmasına devam edilmek üzere öğle arası verildi.

