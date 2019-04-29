HABER

Akıncı'ya kaçan albay savunma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Okulunda görevli olmasına rağmen darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nde yakalanan sanık eski albay Hakan Cafer Arslan, esasa ilişkin savunmasını yaptı - Sanık Arslan: - "Otuz üç aydır ben çok rahat uyuyorum"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Okulunda görevli olmasına rağmen darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nde yakalanan eski albay Hakan Cafer Arslan, esasa ilişkin savunmasına başlamadan önce reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, "duruşmayı uzatmaya yönelik" olduğu gerekçesiyle talebi reddetti.

Daha sonra savunmasına başlayan Arslan, herhangi bir grubu temsil etmediğini öne sürerek, herhangi bir kurum, cemaat veya illegal yapıyla kendisinin bağdaştırılmamasını istedi.

Diğer sanıkları tutukluluk sürecinde tanıdığını iddia eden Arslan, "Bu güzel insanları tanımak benim için onurdur." şeklinde konuştu.

Arslan, "legal" emirleri yerine getirdiğini, ilk amirinden başkasından emir almadığını ve vatan sevgisinin istismar edildiğini öne sürerek, "Darbe dense hayatta gitmezdim. Ben o kadar geri zekalı değilim ki..." ifadesini kullandı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Arslan, kendisi gibi "gerçekleri" söyleyenlerin hapishanelerde olduğunu savunarak, "Otuz üç aydır ben çok rahat uyuyorum." dedi.

Kışladaki tüm personelin güvenlik alarm durumlarını bildiğini ve uygulamaya hazır olduğunu savunan Arslan, "Bütün bunlardan haberdar olan ve bilen personel eğer 'Ben bilmiyorum' diyorsa yalan söylüyordur. Çünkü bu durum ve uygulamalar bütün kışlalarda aynıdır." diye konuştu.

Arslan, tuzağa düşürüldüğünü ve terör bahanesiyle kışlaya çağrıldığını ileri sürerek eğer çağrılmasaydı Konya’ya gideceğini iddia etti.

Duruşmaya Arslan'ın savunmasına devam edilmek üzere öğle arası verildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İzmir'de sokak oyunları festivaliİzmir'de sokak oyunları festivali
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü bir ilke imza atıyorAnkara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü bir ilke imza atıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Hakan Cafer Arslan Sincan Ceza İnfaz Kurumları

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan 15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

TSK'nın hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Son dakika! İstanbul'da hareketlilik! Silahlarla ofisi bastılar

Son dakika! İstanbul'da hareketlilik! Silahlarla ofisi bastılar

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

El freni çekilmeyen traktör su kuyusuna devrildi

El frenini çekmeyi unutunca... Ekipler seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.