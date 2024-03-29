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Akkuyu inşaatında işçiler ayaklandı! Maaş isyanı büyüdü: Yöneticileri taşladılar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 10:39
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Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde hareketli günler yaşanıyor. Taşeron firma çalışanları maaşlarını alamadıklarından dolayı iş bıraktı. İşçiler ayrıca içinde yetkililerin olduğu aracı da taşladı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Akkuyu inşaatında işçiler ayaklandı! Maaş isyanı büyüdü: Yöneticileri taşladılar

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan, Rosatom Enerji Şirketi tarafından Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde taşeron firmanın çalışanları, maaş alamadıklarını belirterek bazı bölümlerde iş bıraktı. Eylemlerini sürdüren işçiler, firma yetkililerinin de olduğu bazı araçlarla servisi taşladı.

İŞÇİLERİN MAAŞ İSYANI

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek eyleme başladı. Yüzlerce işçinin iş bırakmasıyla başlayan eylem nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri de arttırıldı.

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FİRMA YETKİLİLERİNİ TAŞLADILAR

Maaşlarının yatmadığını belirten işçiler iş bırakma eylemlerine devam etti. Bugün ki eylemde gergin anlar yaşandı. İşçiler firma yetkililerinin de içinde olduğunu ileri sürdüğü bazı araçları taşladı. Servis araçlarının da taşlara maruz kaldığı bazı anlar da ise işçilerden birkaçı diğerlerini sakinleştirmeye çalıştı.

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ÖZELLİKLE BİR ARACA SALDIRDILAR

Cep telefonu ile görüntülenen o anlardan birinde, bazı işçilerin özellikle bir araca hem taşla hem de baretle vurmaları dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali maaş
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