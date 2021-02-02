Cilt lekelerini silgi gibi siliyor! İşte lekeleri ortadan kaldıran ev yapımı BB krem tarifi

Blemish Balm BB krem, dünya çapında güzellik kitlerinde standart bir ürün haline geldi. BB krem cilt tonunuzu eşitler, sizi güneşten korur, lekelerinizi gizler ve cildinizi nemlendirir. BB kremine olan yüksek talep nedeniyle çok pahalı olabilir. İyi haber şu ki, kendi evinizi evde yapmak gerçekten çok kolay ve ucuz. İhtiyacınız olanları aşağıda tek tek sıraladık!

50 faktör güneş koruyucu

Işıltılı toz pudra

Makyaj pudrası

Günlük nemlendirici krem

Makyaj bazı

Ten renginize uygun fondöten

Bütün malzemeleri sırasıyla karıştırın ve bir cam kavanoza aktarın. İhtiyaç anında kullanın. İşte bu kadar. Kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü düzeltmek için yaşlanmayı geciktirici serum da ekleyebilirsiniz. Buzdolabına koymazsanız bir ay ancak, buzdolabında sakladığınızda daha uzun süre kullanabilirsiniz.

BB KREM VE CC KREM FARKI NEDİR?

BB kremleri, teknik olarak orta düzeyde kapatıcı bazlardır ve içerisinde güneş koruyucu ve cilt bakımı ürünleri vardır. Öte yandan CC kremleri de cilde faydalıdır ancak daha şeffaf, daha aydınlatıcı kapatıcılığa sahiptir.

Bununla birlikte kendi ten renginize uygun bb krem bulmak gerçekten zor ancak evde yapmak kolay. En sevdiğiniz sıvı fondöteni seçin ve kendi bb kreminizi oluşturmaya başlayın.