Cilt lekelerini silgi gibi siliyor! İşte lekeleri ortadan kaldıran ev yapımı BB krem tarifi

Blemish Balm BB krem, dünya çapında güzellik kitlerinde standart bir ürün haline geldi. BB krem cilt tonunuzu eşitler, sizi güneşten korur, lekelerinizi gizler ve cildinizi nemlendirir. BB kremine olan yüksek talep nedeniyle çok pahalı olabilir. İyi haber şu ki, kendi evinizi evde yapmak gerçekten çok kolay ve ucuz. İhtiyacınız olanları aşağıda tek tek sıraladık!
Bütün malzemeleri sırasıyla karıştırın ve bir cam kavanoza aktarın. İhtiyaç anında kullanın. İşte bu kadar. Kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü düzeltmek için yaşlanmayı geciktirici serum da ekleyebilirsiniz. Buzdolabına koymazsanız bir ay ancak, buzdolabında sakladığınızda daha uzun süre kullanabilirsiniz.
BB kremleri, teknik olarak orta düzeyde kapatıcı bazlardır ve içerisinde güneş koruyucu ve cilt bakımı ürünleri vardır. Öte yandan CC kremleri de cilde faydalıdır ancak daha şeffaf, daha aydınlatıcı kapatıcılığa sahiptir.
Bununla birlikte kendi ten renginize uygun bb krem bulmak gerçekten zor ancak evde yapmak kolay. En sevdiğiniz sıvı fondöteni seçin ve kendi bb kreminizi oluşturmaya başlayın.
Cildinizden 1-2 ton daha koyu bir sıvı fondöten seçin. Diğer malzemelerle seyrelttikten sonra fondöten rengi açılacaktır. Buna karşı koymak için, normalde kullanacağınızdan birkaç ton daha koyu olan sıvı bir fondöten seçin. BB kreminizin şeffaf olmasını istiyorsanız, hafif veya orta kapatıcı fondöten işe yarayacaktır. Biraz daha kapatıcı BB krem için tam kapsamlı bir fondötenle başlayın.
SPF 30 veya üstü ile yüz için formüle edilmiş bir güneş kremi seçin. Cilt tonunuz ne olursa olsun, cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş kremi kullanmalısınız! SPF 30 çoğu insan için işe yarayacaktır, ancak güneşte çok zaman geçiriyorsanız veya daha fazla koruma istiyorsanız en az SPF 50 kullanmayı düşünebilirsiniz.
Yüz için formüle edilmiş yağsız bir güneş kremi kullanın. BB kreminizde jenerik bir vücut güneş kremi kullanırsanız, yağlı bir görünüme veya gözeneklerinizin tıkanmasına neden olabilirsiniz.
Titanyum oksit veya çinko oksitten yapılmış bir güneş kremi arayın. Trolamin salisilat, oktinoksat, oksibenzon ve diğer kimyasallarla yapılan güneş kremlerinden kaçınmaya çalışın.
En sevdiğiniz yüz nemlendiricinizi alın. Herhangi bir nemlendirici (krem veya sıvı) BB kremi yapmak için işe yarar, bu yüzden sizin için işe yaradığını ve cildinizle iyi tepki verdiğini bildiğiniz bir şey kullanın. Ayrıca zaten SPF 30 içeren iyi bir yüz nemlendiriciyi de kullanabilirsiniz ve ek olarak güneş kremi kullanımını atlayabilirsiniz.
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