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AKOM ve Valilik de İstanbul için uyardı! Alarma geçildi: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:19 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla ilgili olarak AKOM'dan da kritik uyarılar geldi.

AKOM ve Valilik de İstanbul için uyardı! Alarma geçildi: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

Yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttırması ve Cuma günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli, kuzey bölgelerinde ise şiddetli 60-90 kg/m2 yağışların olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti. Ekipler ana arterlerde yollarda kanal temizleme, mazgal açma çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Belediye Başkanlıkları da bilgilendirilerek tedbir almaları istendi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 3 bin 865 personel, bin 670 araç ve iş makinesi, 385 motopomp, 269 jeneratör, 411 dalgıç pompa ile 24 saat esasına göre alarmda olacak. AKOM tüm birim sorumluların toplayarak kriz yönetimi oluşturdu. Kamera takibi ve gelen ihbarlar doğrultunda ekipler sorunlu bölgelere sevk edilecekler. Vatandaşların muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilir. Vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu taşım araçlarını kullanmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları öneriliyor.

VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliği'nin twitter'dan yaptığı uyarı şöyle;

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bildirilen tahminlere göre İlimiz genelinde özellikle akşam saatlerinden sonra çok kuvvetli yağış beklenmekte olup; tüm kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

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