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AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 16:38 | Son Güncelleme

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor."

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