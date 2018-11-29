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AKOM'dan İstanbullulara son dakika hava durumu uyarısı (Havalar nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, soğuk ve fırtınalı havanın cumartesi gününe kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.

İstanbul için bir son dakika hava durumu uyarısı daha geldi. İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan, soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağışların yaşandığı kış havasının hafta sonuna (Cumartesi) kadar devam etmesi bekleniyor." denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ GEÇİŞLERİ

Açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

Fırtına şeklinde (45-75 km/s) esen rüzgar ile birlikte aralıklarla kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının 7-10 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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METEOROLOJİ'NİN SON HAVA DURUMU RAPORU

Akdeniz kıyıları başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde yarın sağanak beklenirken, Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Adapazarı çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Batı Karadeniz'in batısı, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtınamsı rüzgar (40-60 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Denizlerdeki hava durumuna bakıldığında, Kuzey ve Orta Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına öngörülüyor.

ADALARA POYRAZ ENGELİ

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada'ya, poyraz nedeniyle deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra poyrazın da etkili olduğu Çanakkale'de, Gestaş firmasınca Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada feribot seferleri yapılamıyor. Kuzey Ege Denizi'nde poyraz nedeniyle oluşan dalgaların, Gökçeada'nın Kuzu Limanı mevkisindeki dalgakırana çarptığı görüldü. Feribot seferleri yapılamadığı için Gestaş'a ait 'Gökçeada-1' gemisinin de Kuzu Limanı'nda iskeleye bağlı durduğu belirtildi.

Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir, Lapseki- Gelibolu seferleri ise yapılabiliyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dikili sebzeniz yok,meyveniz yok bi kaç gün idare ediverin.bu kadar büyütmenize gerek yok.asıl çiftci korksun bu uyarılardan
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