AKOM'dan İstanbullulara son dakika hava durumu uyarısı (Havalar nasıl olacak?)

İstanbul için bir son dakika hava durumu uyarısı daha geldi. İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan, soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağışların yaşandığı kış havasının hafta sonuna (Cumartesi) kadar devam etmesi bekleniyor." denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ GEÇİŞLERİ



Açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

Fırtına şeklinde (45-75 km/s) esen rüzgar ile birlikte aralıklarla kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının 7-10 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'NİN SON HAVA DURUMU RAPORU



Akdeniz kıyıları başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde yarın sağanak beklenirken, Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.