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  4. AKOM'dan lodos uyarısı: Soba zehirlenmelerine dikkat!

AKOM'dan lodos uyarısı: Soba zehirlenmelerine dikkat!

16.01.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul'da lodos nedeniyle soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

AKOM'dan lodos uyarısı: Soba zehirlenmelerine dikkat!

AKOM, 18 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olacak fırtınaya dikkat çekti.

AKOM'un uyarısı şu şekilde:

"İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Lodos yönünden Perşembe öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz"

DHA

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zehirlenme AKOM soba Lodos
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