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  4. AKOM uyardı! İstanbul başta olmak üzere bütün Marmara'da etkili olacak... Akşam saatlerine dikkat

AKOM uyardı! İstanbul başta olmak üzere bütün Marmara'da etkili olacak... Akşam saatlerine dikkat

01.04.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgârın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı.

AKOM uyardı! İstanbul başta olmak üzere bütün Marmara'da etkili olacak... Akşam saatlerine dikkat

AKOM verilerinde göre, akşam saatlerden itibaren İstanbul’da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos, akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar akşam saatlerine kadar fırtına 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

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'TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI

İBB, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbullular'ın da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

(İHA)

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