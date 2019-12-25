AKP, Mansur Yavaş-Sinan Aygün polemiğinde yargı kararını bekleyecek

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, ruhsatı kendisine ait Togo kuleleri olarak adlandırılan inşaatının mühürlenmesinin ardından "25 milyon lira rüşvet" suçlamasını ortaya atmıştı. Aygün'ün, Mansur Yavaş'ı ve bazı belediye meclis üyelerini hedef alan iddialarını araştırmak üzere mülkiye müfettişi görevlendirmişti.

"Ankara'ya kayyum, 3 bin voltluk elektiriğe çıplak elle dokunmak gibi, anında kör eder, simsiyah yapar."

AKP'li bir parti yöneticisi, yargı kararı kesinleşmedikçe, Yavaş'ın görevden alınma ihtimalinin "sıfır" olduğunu belirtirken, bunun nedenini şu ilginç benzetmeyle açıklıyor:

Rüşvet iddiaları sonrası İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye müfettişi görevlendirmesi, siyasi kulislerde, "Kayyum hazırlığı mı?" sorusunu gündeme getirmiş olsa da, iktidar partisi cephesinde, bunu siyasi sonuçlarının 'ağır' olacağı düşünülüyor, bu seçeneğe şans tanınmıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde inceleme yapacak olan müfettişin hazırlayacağı rapor, Yavaş ve belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma açılıp açılmaması konusunda da belirleyici olacak.

Aralık ayı içinde CHP'li Urla Belediye Başkanı görevden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın hızla müfettiş görevlendirmesi, benzer sürecin Ankara için de işletilip işletilmeyeceği tartışmasını başlattı.

Mansur Yavaş ve Sinan Aygün'ün karşılıklı yargıya taşıdığı iddialarla ilgili, AKP cephesi ise, CHP'lilerin beklentisinin tersine sessiz kalmayı tercih etti.

Hafta başında yapılan MYK toplantısı sonrasında da, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine "Biz, kim kime ne demiş, kim haklı, kim haksız bilemeyiz. CHP ile ilgili bir gündemdir" demekle yetindi.

Peki AKP'nin bu sessizliğinin altında ne yatıyor, parti yönetimi kayyum iddiaları ve Aygün ile Yavaş arasında yargıya taşınan iddialar konusunda hangi adımları atmayı planlıyor?

AKP kulislerinde, bu konuda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlara ilişkin yansıyan bilgiler şöyle: