AKP, mini İnfaz Paketi TBMM Başkanlığı'na sundu: 15 yaş altı çocuğu olan annenin cezası ertelenecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazının, eşinin de cezaevinde olması veya ölmüş olması halinde ertelenmesinin yolunu açıyor.

AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 11 maddelik yeni infaz düzenlemesi küçük çocuğu bulunan kadın hükümlüler açısından önemli düzenlemeler getiriyor.

Buna göre 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün cezası, eşi de cezaevindeyse veya ölmüşse, çocuğu 15 yaşını doldurana kadar ertelenecek.

Erteleme kararı, hükümlünün "toplum güvenliği açısından ağır tehlike oluşturmayacağı" kanaati doğrultusunda cumhuriyet başsavcılıklarınca verilebilecek. Erteleme süresi içinde zamanaşımı işlemeyecek ve bu süre içinde çocuğun ölmesi veya babanın tahliye edilmesi durumunda erteleme kararı kaldırılarak, kadın hükümlünün cezasının infazına devam edilecek.