HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

26.08.2021 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde iddiaya göre, çocukların kavgası nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Olay Diyarbakır’ın Hani ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, akraba iki aile arasında tartışma çocuklarının kavga etmesi yüzünden tartışma çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI

Çıkan tartışmanın ardından bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada M.Y., M.F.Y., A.Y. ile F.Y. ağır yaralanırken, Remzi Yıldız (35) ise hayatını kaybetti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekipleri gelirken, acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar önce Hani İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından da Diyarbakır’daki bazı hastanelere sevk edildi.

Hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten anlar! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptıTüyler ürperten anlar! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı
PARTNERÜnlü oyuncu delta varyantına yakalandıÜnlü oyuncu delta varyantına yakalandı
İletişim Başkanlığı Yardımcılığına Başar atandıİletişim Başkanlığı Yardımcılığına Başar atandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Van Barosu, Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

Van Barosu, Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Bir kripto dolandırıcılığı daha! Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

Bir kripto dolandırıcılığı daha! Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

Fatih Terim: Gerçekleşmek üzere olan transferimiz var

Fatih Terim: Gerçekleşmek üzere olan transferimiz var

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.