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Akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kapı komşusu akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin ölüp 3 kişinin de yaralandığı kavgada bir şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, kapı komşu akraba olan Bilal Akan ile Ahmet Akan arasındaki husumet nedeniyle evin bahçesinde tartışma yaşandı.

Akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de kapı komşusu akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin ölüp 3 kişinin de yaralandığı kavgada bir şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, kapı komşu akraba olan Bilal Akan ile Ahmet Akan arasındaki husumet nedeniyle evin bahçesinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle balta, keser ve döner bıçağının kullanıldığı kavgada, Gülümer Akan, Züleyha Akan ve Ozan Akan yaralandı. Bilal Akan ise akrabası Ahmet Akan’ı tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Ahmet Akan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Bilal Akan emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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