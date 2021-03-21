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  4. Akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

21.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kişi tartıştığı akrabası tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ş. (34), akrabası olan N.K. ile tartıştı. Tartışma kısada sürede kavgaya dönüştü. N.K. evinden tabancasını alarak sokak ortasında akrabası olan Mehmet Ş.’ye defalarca ateş ederek ağır yaraladı. Ardından N.K. olay yerinden kaçtı. Bu sırada vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Ş.’yi Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Kalbi duran Mehmet Ş. yapılan müdahale ile tekrardan hayata döndü. Durumu ağır olan Mehmet Ş.’nin tedavisi devam ediyor. Polis olayı gerçekleştiren N.K.’yi yakalama çalışmalarına devam ediyor. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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