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  4. Akran zorbalığını saniye saniye kaydettiler! Önce özür dilettirip ardından darp ettiler

Akran zorbalığını saniye saniye kaydettiler! Önce özür dilettirip ardından darp ettiler

08.01.2024 21:22 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyaya yansıyan akran zorbalığı görüntüleri tepki çekti. 3 genç, parkta sıkıştırdıkları bir gence önce özür diletti, ardından darp etti. Özür diletme ve saldırı anının saniye saniye kaydedildiği görüntülerin Zonguldak'ta çekildiği ileri sürülürken, yapılan araştırmada olayın Bartın'da yaşandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri hem saldıranların yaşlarının 18'den küçük olduğunu tespit etti.

Akran zorbalığını saniye saniye kaydettiler! Önce özür dilettirip ardından darp ettiler

Sosyal medyada bazı hesaplardan paylaşılan görüntülerde bir genç, özür dilediği 2 genç tarafından darp edilirken, o anların ise bir başka kişi tarafından video görüntüleri çekildi. Görüntülerde bir bankta oturan gencin önce isimler sayarak, bu kişilerden özür dilediği görüldü.

ZONGULDAK'TA ÇEKİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Özür dilemesinin hemen ardından genç, iki genç tarafından yumruk darbeleri ile darp edildi. Defalarca kez yumruk darbesi alan gencin o anları ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada ses getiren görüntüler bir süre sonra yayından kaldırılırken, olayın yaşandığı ileri sürülen Zonguldak'ta polis harekete geçti. Bartın'daki bazı sosyal medya adreslerinde de paylaşılan görüntüler üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de harekete geçti.

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AVUKAT NEZARETİNDE İFADELERİ ALINDI

Bartın polisi yapılan araştırmada olayın Yalı Sevgi Park'ta yaşandığını ve olaya karışan gençlerin Ö.N., H.K. K.D. ve E.U olduğunu belirledi. Yaşanan kavganın 2 gün önce meydana geldiğini öğrenen Asayiş Şubesi ekipleri, olaya karışan biri mağdur olmak üzere toplam 3 gencin de yaşının küçük olduğunu tespit etti. Asayiş Şubesi ve Çocuk Şube ekipleri, darp edilen Ö.N. ile darp eden H.K. ve K.D'nin avukat nezaretinde ifadelerini aldı. Videoyu çektiği ileri sürülen E.U. da polis tarafından gözaltına alınırken, Ö.N'nin daha önce karıştığı bir kavgada darp ettiği kişilerden özür dilettirildiği ve bu kavga nedeniyle darp edildiği kaydedildi.
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Olaya karışan tüm gençlerin ise ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga akran zorbalığı
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