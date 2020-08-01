Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda akrep burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Akrep Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu... Akrep burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım ) Bu ay yaşamınızda pek çok sonuçlanma elde edecek, ayın başında gerçekleşen 3 Ağustos Dolunayıyla bu etkilerle karşılaşmaya başlayacaksınız. Kariyeriniz ve iş hayatınız ay boyu gündeminizde olacak. Bu alanda kadersel durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gereklilikler ile istekleriniz arasında olabilirsiniz. Yöneticilerle iletişimde kontrollü olmak gerekebilir. Umutsuz olduğunuz bir iş başvurusundan olumlu yanıt alabilirsiniz.

Akrep Burcu Ağustos 2020 aşk yorumu 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Hayatınızdaki partnerden ileriye dair teklifler alabilirsiniz. Ailelerin tanışması, evlilik adımları gündeme gelebilir. Ay boyunca tanıştığınız kişilerin manipülatif tarafları olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. 4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde planlarınızın bozulduğu, düzende değişiklik yapacağınız durumlar gündeme gelebilir. Doğru ve tarafsız düşünmekte zorlanabilir, hatalı düşünce ve tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Bu yüzden radikal kararları bu tarihlerde almamanızda fayda var. Öfke kontrol problemi bu tarihlerde tetiklenebilir. Ya hep ya hiç tavrından, pire için yorgan yakmaktan kaçınmalı. AĞUSTOS 2020 TÜM BURÇLARIN AYLIK BURÇ YORUMLARI 19 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu size yaşamınızın ana hatlarıyla ilgili değişiklik getirecek. Taşınma ve yeni bir çevre, yeni bir çalışma ortamı içinde olabilirsiniz. Finansal alanda elinizden çıkan paralar kaygıyı ve daha çok çalışma, çabalama isteğini getirebilir. Bu süreçlerde birikimlerinizi yönetme, değerli eşyalarınızı saklama konularında titiz olmalısınız.