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AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 AKS sonuç sorgulama!

24.09.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonrası, AKS sonuçları öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. MEB, sınavdan sonraki 15 gün içerisinde sonuçların açıklanacağını belirtti. Öğretmen adayları, AKS sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan AKS sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı...

AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 AKS sonuç sorgulama!

AKS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı öğretmen adayları tarafından ilgiyle takip ediliyor. AKS sonuçları, www.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. MEB'in, sınavdan sonraki 15 günlük süre içerisinde sonuçların açıklanacağını duyurmasının ardından, gözler MEB'in internet sitesine çevrildi.

AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 AKS sonuç sorgulama!

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ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) 5 Eylül'de gerçekleşti. MEB, sonuçların sınavdan sonraki 15 gün içerisinde açıklanacağını duyurdu ancak AKS sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların en geç 24 Eylül'e kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

AKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MEB, AKS sınav sonuçlarının, www.meb.gov.tr adresinden açıklanacağını duyurdu. Adaylara, sınav sonuç belgesi gibi resmi bir evrak gönderilmeyecek. Sonuçlar, dijital ortamda yayınlanacak.

AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 AKS sonuç sorgulama!

AKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

a. Sınav adayının cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacak.
b. Sonuçların 100 tam puan üzerinden değerlendireleceği sınavda, 60 ve üzerinde puan alan adaylar, başarılı kategorisine girecek.
c. Sınavdaki bütün soruların puan değeri aynıdır.
ç. İşaretlenen yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek.
d. Cevap anahtarında hataya rastlanır ve bu hata komisyon tarafından belirlenirse, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.

AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 AKS sonuç sorgulama!

AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, 5 Eylül'de gerçekleşen sınavın sonuçlarının, sınavdan itibaren 15 günlük süre içinde açıklanacağını duyurdu. Bu duyuruya göre, sonuçların en geç 24 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı
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