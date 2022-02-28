Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekattır? Akşam namazında hangi dualar okunur?

Namaz Müslümanlar için en önemli sayılan ibadetlerden biridir. 5 vakit namaz Miraç gecesinde tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. 5 vakit namaz sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı şeklindedir. Her namazın rekat sayısı farklıdır. Onlardan biri de akşam namazıdır. Akşam namazının kaç rekat olduğu ve akşam namazının nasıl kılındığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

İkindi namazından sonra akşam namazı kılınmaktadır. Akşam namazı 5 rekattır. 3 farz 2 sünnet şeklinde kılınır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazının farzı;

rekat

Akşam namazını kılmak için; "Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının Üç rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

rekat

Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu okuruz. Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

rekat

Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Akşam namazının sünneti

rekat

Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allahumme Bârik ve Rabbena dualarını okuruz. "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

