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AKSARAY BAYRAM NAMAZI VAKTİ: Aksaray'da bayram namazı saat kaçta, ne zaman? 2023 bayram namazı vakitleri

19.04.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray bayram namazı saati araştırılıyor. Ramazan ayının sona ermesine az bir zaman kala milyonlarca Müslüman bayram namazı vaktini kaçırmak istemiyor. Ramazan Bayramı namazı bilindiği üzere güneş doğup kerahat vaktinin bitimiyle birlikte cemaat halinde kılınıyor. Peki, Aksaray'da bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

AKSARAY BAYRAM NAMAZI VAKTİ: Aksaray'da bayram namazı saat kaçta, ne zaman? 2023 bayram namazı vakitleri

Aksaray bayram namazı saati bayram namazı öncesi saatlerini bayram namazı saatine göre kurmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İslam âleminin heyecanla beklediği tarih geldi. Her yıl coşku ve sevinç ile kutlanan Ramazan Bayramı, 21 Nisan'da idrak edilecek. Bayram namazı saati Aksaray ilinde ikamet edenler tarafından merak edildi. İşte Aksaray bayram namazı saati...

AKSARAY'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Aksaray bayram namazı saat 06:31'de kılınacak. Aksaray bayram namazı saati yanı sıra Aksaray ilçelerinin bayram namazı saati de merak edilenler arasında. İşte, Aksaray ilçelerinin bayram namazı saati:

Ağaçören bayram namazı saati: 06:31
Aksaray bayram namazı saati: 06:02
Eskil bayram namazı saati: 06:34
Gülağaç bayram namazı saati: 06:30
Güzelyurt bayram namazı saati: 06:30
Ortaköy bayram namazı saati: 06:31
Sarıyahşi bayram namazı saati: 06:31
Sultanhanı bayram namazı saati: 06:33

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kılınan bayram namazı 2 rekattan oluşuyor.

Birinci Rek'at:

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

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Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci Rek'at:

İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

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