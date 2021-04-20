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  4. Aksaray’da feci kaza! 2 tır kafa kafaya çarpıştı

Aksaray’da feci kaza! 2 tır kafa kafaya çarpıştı

20.04.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray’da feci kaza! 2 tır kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Çiftlik Mahallesi Ankara-Nevşehir Karayolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Ankara'ya giden Faruk Ç. (28) idaresindeki tır, Adana'dan Ankara'ya giden Hüseyin E. (50) yönetimindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırlardan birinin kabini hurdaya dönerken, tırdan sızan mazot ve motor yağı yola yayıldı. Kaza sonucu sürücü Faruk Ç. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray
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