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Aksaray'da flaş karar: Yasak kalktı, marketlerde indirim 7 güne yayıldı

09.03.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da flaş karar: Yasak kalktı, marketlerde indirim 7 güne yayıldı

Aksaray'da yoğunluğun önlenmesi için market ve diğer iş yerlerindeki indirimlerin yasaklanması kararı, indirimlerin belirli gün ve saat olarak değil, 7 gün yayılarak yapılıp, yoğunluğun önlenmesi olarak güncellendi.

Sağlık Bakanlığı'nın 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride bulunduğunu açıkladığı Aksaray'da dün İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından zincir marketler de dahil olmak üzere tüm market ve benzeri iş yerlerinin indirim ve 'damping' adı altında yaptıkları kampanyaların, vatandaşların bir arada bulunarak yoğunluğun ve bulaşın azaltılması amacıyla ikinci bir karara kadar yapılmamasını açıklandı. Bu karar kurul tarafından güncellenip, eskiden belirtilen gün ve saatlerde olan indirim ve dampinglerin çalışma saatleri içerisinde haftanın 7 günü yapılabileceği belirtildi.

Kararı olumlu bulduğunu ifade eden market işletmecisi Murat Taş, "Aksaray’da bulunan market yöneticileri, Valimiz Hamza Aydoğdu ile birlikte toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda müşteri yoğunluğunu azaltılması, bunu zamana yaymak konusunda verimli bir toplantı oldu. Şehrimizde hafta sonu ve özel günlerde yapan indirimlerin süresinin uzatılması ve tarih aralığının uzatılarak, müşteri yoğunluğunu azaltma konusunda bilgilendirme yaptı. Biz de, valimizin aldığı kararı, destekliyoruz. Güzel ve yerinde bir karar oldu. Bizim için de müşteri yoğunluğunun zamana yayılması bizim de daha iyi hizmet vermemiz açısından ve toplum sağlığı açısından salgın döneminde daha etkili olacağını düşünüyorum" dedi.

Müşterilerden Niyazi Maraşlıoğlu da, "Çocuklarımla beraber maske almaya geldik. Aksaray Valiliğimizin almış olduğu indirimlerin 7 güne yayılması kararı Aksaray için çok isabetli olmuş. Şu anda alışverişimizi rahat bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aksaray

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