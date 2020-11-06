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Aksaray'da korku dolu anlar! Annesini dövüp, bıçakla rehin aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 16:38 | Son Güncelleme

Aksaray'da dövdüğü annesi Dilber E.'yi (36) bıçakla rehin alan ve bu sırada yüzünden yaralayan Abdullah E. (20), Asayiş Şube Müdürü Ferhat Şahin tarafından ikna edildikten sonra teslim oldu. Yüzünden yaralanan anne hastaneye kaldırılırken, Abdullah E. de gözaltına alındı.

Aksaray'da korku dolu anlar! Annesini dövüp, bıçakla rehin aldı

Olay, saat 13.00 sıralarında Hasas Mahallesi 6116 Sokak’ta meydana geldi. Abdullah E., müstakil evlerinde oturdukları sırada belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Dilber E.'yi dövdü. Oğlunun elinden kurtulan Dilber E., sokağa çıkıp, bağırarak komşularından yardım istedi. Peşinde elinde bıçakla gelen Abdullah E., bu kez annesinin, boynu ve yüzüne bıçak dayayıp, rehin aldı. Durumu fark eden çevredekiler polise haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisi gören Abdullah E., annesini bıçakla yüzünden yaraladı. Kendisini ikna etmeye çalışan Asayiş Şube Müdürü Ferhat Şahin'e de ''Komiserim bana yaklaşma. Annemi de öldürürüm, kendimi de'' diyerek tehdit etti. Şahin'in yaklaşık yarım saatlik çabası sonucu Abdullah E., elindeki bıçakla teslim oldu.

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Yüzünden yaralanan ve gözyaşlarını tutamayan anne Dilber E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdullah E. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA

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