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  4. Aksaray'da sulama kanalına düşen Mehmet'in acı sonu! Çırpındı, kalbi tekrar çalıştırıldı ama...

Aksaray'da sulama kanalına düşen Mehmet'in acı sonu! Çırpındı, kalbi tekrar çalıştırıldı ama...

05.05.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da 6 yaşındaki Mehmet Kav kuzeniyle oynadığı sırada sulama kanalına düştü. Bir süre suda çırpınan daha sonra hareketsiz halde bulunan küçük çocuğun kalbi tekrar çalıştırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun süre gözyaşı döken Mehmet'in babası Fatih Kav ile annesi Özlem Kav'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Aksaray'da sulama kanalına düşen Mehmet'in acı sonu! Çırpındı, kalbi tekrar çalıştırıldı ama...

Olay, saat 12.30 sıralarında, Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Babaannesi Gönül Kav’ın cenaze töreni için Afyonkarahisar’dan ailesiyle Aksaray’a gelen Mehmet Kav, kuzeni ile sulama kanalı kenarında oynarken, korkulukların olmadığı yerden suya düştü.

SUDA ÇIRPINDI, GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre suda çırpınan Mehmet, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda hareketsiz bulunan Mehmet, ambulansla önce Gülağaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü, buradan da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILMIŞTI

Duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Kav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun süre gözyaşı döken Mehmet'in babası Fatih Kav ile annesi Özlem Kav'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

(DHA)

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