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Aksaray'da apartmanın elektrik kablosunu çalan hırsıza pankartlı tepki

02.11.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bir kişi, apartmanın elektrik kablosunun çalınmasına açtığı pankartla tepki gösterdi.

Aksaray'da apartmanın elektrik kablosunu çalan hırsıza pankartlı tepki

Paşacık Mahallesi'nde yaşayan Adem Kutlu, yeni yaptırdığı 4 katlı apartmanda elektrik olmadığını fark edince direkteki kabloların kesilerek çalındığını gördü.

Bu duruma evinin balkonuna pankart açarak tepki gösteren Kutlu, gazetecilere, müstakil evlerinin yerine apartman yaptırdıklarını söyledi.

Apartmanda şu anda içinde oturanların olduğunu belirten Kutlu, şöyle konuştu:

"Binanın ana elektrik direğine giden kabloyu çalmışlar. Bina için oturum alacaktık. Tekrar yeniden kablo aldık. 5 bin lira masrafımız oldu. Farkındalık için böyle bir pankart yaptırdım. Hırsızların ceza almasını istiyorum. Pankartta telefon numaram da bulunuyor. Eğer çalan kişi ararsa buluşacağım. Bu çaldığı kablonun parasını isteyeceğim. Çağrımı tekrar yeniliyorum, beni arasın."


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