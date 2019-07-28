Aksaray’da otomobil alev alev yandı

Aksaray’da seyir halindeyken kaputundan dumanlar çıkan otomobil alev alev yandı.

Olay, Dere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Çetin Kara (34) idaresindeki otomobilin kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobilden inerken, otomobil alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan ekipler, otomobilin elektrik sisteminden kaynaklanan şase nedeniyle yanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

