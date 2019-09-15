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Aksaray'da yolcu otobüsü yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

Yolcuların tahliye edilmesinin ardından söndürülen yangında, otobüs kullanılmaz hale geldi

Aksaray'da hareket halindeki yolcu otobüsündeki yangın, yolcular tahliye edilerek söndürüldü.

Alnan bilgiye göre, İzmir'den Van'a giden Metin Yücekuş (59) idaresindeki 46 LK 297 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, Aksaray-Konya kara yolunun 30. kilometresinde aracı durdurarak, 30 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray OTOBÜS yangın

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