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Akşehir’de esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 14:07 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibinin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan şahıslardan birinde esrar ele geçirilmesi üzerine derinleştirilen soruşturma sonucunda, satıcı olduğu iddia edilen şüpheliye ulaşıldı.Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekibi, Yeni Mahalle’de şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan E.A., Z.S.

Akşehir’de esrar ele geçirildi

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibinin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan şahıslardan birinde esrar ele geçirilmesi üzerine derinleştirilen soruşturma sonucunda, satıcı olduğu iddia edilen şüpheliye ulaşıldı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekibi, Yeni Mahalle’de şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan E.A., Z.S. ve V.B. isimli şahıslara kimlik kontrolü yaptı. Şahıslardan Z.S.’nin elinde 2 gram esrar sakladığının fark edilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle uyuşturucu maddenin H.B. isimli şüpheliden alındığı tespit edildi. Arama kararı ile şüphelinin ikameti ve besihanesinde yapılan aramada ele geçirilen 220 gram esrara el konulurken, H.B. ile besihanede çobanlık yaptığı tespit edilen A.T. ve Ş.T. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucuyu sattığı iddia edilen H.B. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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