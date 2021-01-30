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Akşener'den 3 vekilin CHP'den istifasıyla ilgili açıklama

30.01.2021 19:13 | Son Güncelleme:
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Akşener'den 3 vekilin CHP'den istifasıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa eden 3 CHP'li vekil için 'seçmene hesap verecekler' değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Halk TV'de gazeteci Suat Toktaş'ın konuğu oldu. CHP milletvekilleri; Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'un CHP'den istifa etmelerinin yankıları sürerken, programda gündeme dair açıklamalar yapan İYİ Parti Lideri Akşener, istifalar ile değerlendirmelerde bulundu. Aynı olayların kendi partisinde de olduğunu ve isitifa eden vekillerin seçmene hesap vereceğini söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"SEÇMENE HESAP VERECEKLER"

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir kere daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İYİ Parti’nin seçime girmesini sağladı. Allah ondan razı olsun. 15 milletvekili arkadaşımdan Allah razı olsun. Ölünceye kadar çoluğuma çocuğuma vasiyet ettim ailem onlara dua etsin diye.

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"Şimdi bu konuda konuşmak kolay değil, arkasını bilmiyorum. Seçmene cevap vermek zorunda kalacağız hep birlikte. Bu istifa eden arkadaşlarımız da netice itibariyle alacakları tutumlarla seçmene cevap verecekler. Biz de benzer şeyler yaşadık.

"Partilere ağır şeyler söyleyerek ayrılmalar, seçmenin karşısındaki haklı görme konusunda uzaklaştırır. Muhalif seçmen bekler ki orada mücadeleyi sürdüresiniz.

"BU OLAYLAR KİMSENİN YANINA KAR KALMAZ"

"CHP'den kopan arkadaşların tutumları, söylemleri, eylemleri önemlidir. Kimsenin yanına kar kalmıyor bu işler, seçmenin istediği kendi partisi içerisinde mücadele."

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