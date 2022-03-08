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Akşener'den, bakanlık görevinden ayrılan Pakdemirli hakkında açıklama

08.03.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yüksek enflasyon ve fiyat artışı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Geçtiğimiz hafta görevden ayrılan Pakdemirli'ye de yüklenen Akşener, yeni bakan Vahit Kirişci'ye de acil adım atılması gerekti tavsiyesinde bulundu.

Akşener'den, bakanlık görevinden ayrılan Pakdemirli hakkında açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomideki yüksek fiyat ve enflasyon üzerinden hükümete yüklenen Akşener, Tarım ve Orman Bakanlığındaki görev değişimine de değindi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biliyorsunuz Bay Kriz'in beceriksizliğinin son yansıması enflasyon. Milletimiz uçan fiyatlar, gün aşırı gelen zamlar altında çile çekiyor. Bu arkadaşlar da bir süredir enflasyon canavarının sorumluluğunu atacak bir yer arıyorlar. Nitekim son olarak dünyada enerji fiyatları yükseliyor o yüzden enflasyon yüksek demeye başladılar. Koskoca bir yalan. Başka ülkeler enerji ithal etmiyor mu?

Dünyadaki ülkelerin, en az yarısında, yıllık enflasyon, bizim aylık enflasyonumuzdan, daha düşük. Bir tek, Venezuela, Sudan, Surinam ve Zimbabve’de enflasyon bizden yüksek.

İşte size, Bay Kriz’in üstün ekonomi politikalarının sonucu. Surinam'la, Zimbabve'yle rekabet eden Türkiye… Gerçekten ibretlik.

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PAKDEMİRLİ'NİN GÖREVDEN AYRILMASI

Akşener, geçtiğimiz hafta görevinden ayrılan eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de eleştiriler yöneltti.

"Bir 'üstün liyakatli' yıldız daha gece yarısı sessizce kaymış oldu" diyen Akşener şöyle konuştu:

Millet sözünü dillerinden düşürmeyip yaptıkları ve attıkları her yanlışla millete düşmanlık ediyorlar. Nazım Hikmet ne güzel ifade ediyor. 'Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim' nitekim geçen hafta fakir köylü Hatçe kadına, ırgat Süleyman'a düşman olan tarım bakanı görevinden affedildi. Gelin sayın bakanın performansına bakalım. Mazot 20 lira. Gübrenin kilosu, en az 10 lira. Yemin kilosu, 5 buçuk lira. Silaj 1, kuru yonca, 2 buçuk lira. Çiftçilerimizin, bankalara ve finans kurumlarına borcu, 178 milyar lira. Piyasa borçlarını da katarsak, 228 milyar lira. Süt/Yem paritesi, tarihte ilk defa, 1’in altına düşmüş. Piyasada, en az 70-75 lira olan, karkas kırmızı et kesim fiyatı, Et ve Süt Kurumu’nda, hala 55-60 lira. Damızlık inekler, düveler kesime gidiyor. Kurban’da 100 malı olan çiftçinin, bugün 50 malı yok. Hayvancılık işletmelerinin birçoğu, ya boş, ya da yarı kapasite çalışıyor. Çiftçiden, 2 lira 25 kuruşa alınan buğday, neredeyse 6 liraya ithal ediliyor. Kışın ortasına gelmişiz, hala Buğday ihtiyacı karşılanmamış. Ayçiçek yağı kuyrukları da, artık ülkemizin acı bir gerçeği…

YENİ BAKAN'A "ACİL ADIM" ÖNERİSİ

İşte size partili cumhurbaşkanlığı sisteminin tarımda oluşturduğu enkazın ibretlik resmi. Buradan tarımdaki bu enkazı devralan yeni bakana hayırlı olsun diyor kendisini acilen bazı adımları atmaya devam ediyorum.

Sayın bakan çiftçinin kışlık ekim için kullanamadığı gübreyi hiç olmazsa bahar gübresi olarak kullanabilmesi için ihtiyacı olan gübrenin yarısını karşılayın. Yapılandırması olan çiftçinin tarımda kalmasını sağlayın. Her ne kadar 2021 hakedişleri için konulmuş olsa da 2021 toplam destekleme tutarının en az yarısını avans olarak ödeyin. Çiğ süt fiyatını en az 1.30 paritesine güncelleyin. Süt üreticisine elektrik desteği sağlayın. Çiğ süt ve kırmızı et fiyatlarını belirli tarihlerde güncelleyin. Sayın üretici düşmanı bakana hayatta başarılar diliyor aynı ziyadesiyle feyz aldığı eski bakanın yaptığı gibi yandaş yayınlardan çıkaracağı 66 adımda Türk Tarımı isimli kitabı sabırsızlıkla beklediğimi ifade ediyorum.

KADINLAR GÜNÜ MESAJI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla videolu mesaj yayınlayan Akşener, "Değerli Türk kadınları... Madem yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, gelin, hem dertleşelim hem de Türk kadının görmezden gelinen gücünü konuşalım... Engellerden, baskılardan ve korkulardan uzak; Umutlu, mutlu ve iyi günlerimize inanın, çok az kaldı..." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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