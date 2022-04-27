Akşener'den 'Gezi Parkı' kararına sert tepki! 'Osman Kavala davası binlerce yargı trajedisinden sadece biri'

AK Parti'nin insanlarımızı ayrıştırıp bir millet yerine iki düşman topluluk oluşturma siyasetinin bir parçası olarak 27 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul'da ağaçların sökülmesiyle başlayan olaylardan bugüne 9 yıl geçti. Ağaçların sökülmesi bardağı taşıran son damlaydı. Bu yıla gelinceye kadar iktidarı yönetenlerin ağzından Atatürk'ün ailesine, Cumhuriyet'in değerlerine ve en son en tepeden Atatürk ve İsmet İnönü'ye 'iki ayyaş' dendiği bir süreçti. İşte bu 9 yıllık sürecin her bir anı müstemleke valisi gibi ülke yöneten bir zihniyetin kararları ve sömürge şirketi gibi ülke yağmalayan bir rantiye oligarşisinin uygulamalarıyla geçti. Gezi, başlangıcından 'bay kriz'in türlü provokasyon ve müdahalelerle rayından çıkarmasına kadar geçen süreçte ülkücüsünden solcusuna, dindarından sekülerine, kadınından erkeğine, gençlerimizin o dönem yaklaşık 10. yılında olan müstemleke rejimine karşı sergilediği bir duruş, bir direniştir.