Akşener'den sert sözler! 'Hala yüzsüz yüzsüz...' Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 'çadır satışı', 'Atatürk' ve 'İsmet Paşa' açıklamalarından sonra...

Kızılay ile ilgili çadır tartışmaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sert açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a yüklenen Akşener, 'Atatürk' ve 'İsmet Paşa' sözlerine de yanıt verdi. İşte tüm detaylar...

"HALA YÜZSÜZ YÜZSÜZ..."

Akşener "Kızılay Başkanı, insan içine çıkamayacağı yerde hala yüzsüz yüzsüz çadır satışı var diyor. Bir yandan Atatürk ve İsmet Paşa'ya sövüyorlar bir yandan da ayakları taşa takılsa onlardan biliyorlar." şeklinde konuştu.

"NEDEN BİR KİŞİ BİLE İSTİFA ETMİYOR?"

Akşener konuşmasının devamında "Neden aranızdan tek bir kişi bile istifa etmiyor? Kimse istifa etme haysiyetine sahip değil mi? Hepiniz işinizi bu kadar iyi yaptınız da işler neden bu kadar kötü hale geldi?" ifadelerini kullandı.

KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK NE DEMİŞTİ?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık daha önceki açıklamasında "Defalarca açıkladık, Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzedeler için seferber etti, satmadı. Ahbap Derneği, Kızılay'ın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedarik sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı, Kızılay da o para ile tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten. Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var. Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay Genel Başkanları'nın ve Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var ki bunlar da yasal. Ha seleflerimizin yasal olmayan işleri de var, mesela kurup kurumu zarara uğrattıkları şirketler, ihmaller, suistimaller vs., zaten o konularda mahkemelerde yargılanıyorlar. Gözlerinin içine bakarak savunma hakkı vermediğiniz hiç bir insanı linç etmeyin, kul hakkıdır." demişti.