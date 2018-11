Akşener: Diyanet İşleri Başkanı'nı görevden alın

'SANKİ MİLLET AÇLIKTAN DEĞİL, PROTEİN YÜKLEMESİNDEN MUZDARİP'

Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu ve dünya ülkelerinin bunu konuştuğunu belirten Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir paket çay 30 lira olmuş, 1 teneke salça 70 lira. Millet yavan ekmeğin hesabında, ama beyefendi yağla-balla besleniyoruz sanıyor. Et fiyatları için ne dedi, biliyor musunuz? 'Refah arttı, o kadar çok et tüketiliyor ki, fiyatlar o yüzden yükseldi.' Deyim yerindeyse ağa, milletle eğleniyor. 81 milyon işi gücü bırakmış, sabah-akşam et yemişiz. E iktidar da millete et yetiştiremez olmuş ve fiyatlar artmış. Sanki millet açlıktan değil, protein yüklemesinden muzdarip. Fransa kraliçesi Mari Antuane, 'Ekmek bulamayan pasta yesin' demiş ya, bizim iktidar da ekmek bulamayana, bunlar çok et yiyorlar diyor. Ağlak müteahhide kurtarma planı hazırlıyor, burs isteyen gencimize de beleşçi diyor, esnafa fırsatçı diyor. Emeklilikte yaşa takılanlara da 'yük olur' diyor. İş isteyeni fırçalıyor, sosyal yardımları kesmek için fırsat kolluyor. Ama yandaş kodamanların satılmayan evlerini, milletin parasıyla satın almaya kalkıyor. Buradan uyarıyorum; yandaş müteahhidi kurtaracağım diye milletimize nefes aldıran sosyal yardımları kesmeye kalkma. Ve buradan ilan ediyorum; İyi Parti olarak 31 Mart'tan itibaren yandaşın cebine aktarılanları toplayacağız. Vatandaşımızın cebine koyacağız. O yardımlar, üreten milletimize, analarının ak sütü kadar haktır, helaldir. Farkımız odur ki, bunların çaldıklarını gerçek sahibine, milletimize vereceğiz."