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Akşener'e sürpriz doğum günü kutlaması!

18.07.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Gençlik Kolları ile genel merkez çalışanları, Meral Akşener’e doğum günü sürprizi yaptı.

Akşener'e sürpriz doğum günü kutlaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e İYİ Parti Gençlik Kolları ve genel merkez çalışanları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Akşener'e "Gençliğin umudu Meral Akşener" yazılı tablo hediye edildi.

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(İHA)

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Meral Akşener doğum günü
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