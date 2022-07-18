Akşener'e sürpriz doğum günü kutlaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e İYİ Parti Gençlik Kolları ve genel merkez çalışanları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Akşener'e "Gençliğin umudu Meral Akşener" yazılı tablo hediye edildi.
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