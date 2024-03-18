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Akşener, 'Erdoğan'a oy istiyor' eleştirileri hakkında ilk kez konuştu: 'Sayın Erdoğan yapacak bunu'

18.03.2024 17:55
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Seçimlere 13 gün kala siyasi arenada tartışmalar devam ediyor. İYİ Partili lideri Meral Akşener Trabzon'da yaptığı açıklamada, "Diyorlar ki Meral Akşener, Erdoğan'a oy istiyor. Ne alakası var kardeşim." dedi. Hükümeti eleştiren Akşener, 'para yok' iddiaları için de, "Hadi oradan be Suriyelilere para buluyorsun da emekliye, öğretmene mi bulamıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Akşener, 'Erdoğan'a oy istiyor' eleştirileri hakkında ilk kez konuştu: 'Sayın Erdoğan yapacak bunu'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Diyorlar ki Meral Akşener, Erdoğan'a oy istiyor. Ne alakası var kardeşim. Ama yapmadığı takdirde oylarınıza talibim. Verin elinizi, tutun elimi. Bu süreçte 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılır size göstereyim" dedi.

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"MECBUR KALDIĞIMIZ İÇİN"

Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Trabzon'a geldi. Şalpazarı, Beşikdüzü ve Yomra ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Akşener, vatandaş ve esnafın taleplerini dinledi, belediye başkan adayları için destek istedi. Beşikdüzü ilçe merkezinde toplanan halka seslenen Akşener, Millet İttifakı'na, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı muhalefetin gücünü artırmak üzere katıldıklarını belirterek, "Bizim partimiz sizin sesinizi duyurmak için kuruldu ve bu sesi duyurmak için de elimizden geleni yaptık. Bize dediniz ki sizi takip edeceğiz, sizin göreviniz bizim sesimiz olmak ve iktidara da dediniz ki sen de bize hizmet edeceksin. Hizmet etmen için seni tekrar seçtik. Şimdi üzerimize düşeni yapıyoruz. Fakat bu ucube sistemin getirdiği ittifak sistemine mecbur kaldığımız için, muhalefet edenlerin güç kazanabilmesi için, bu ittifak işlerinin birisine dahil olduk" dedi.

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"BİZ TÜRKİYE'Yİ SEÇTİK"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirme hedeflerine ulaşamadıklarını kaydeden Akşener, "2018'de yapılan anketleri gördük ve 2019'a girerken hemşeriniz Koray Aydın geldi ve bana dedi ki, 'Bu seçmen umutsuz halde, bu ucube sistemi değiştirmeye yönelik yetersiz kaldığını hissediyor. Ben de kendisine 'Ne yapalım abi' dedim. O da bana, 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidelim belediye dahilinde bir ortaklaşmayı, ittifakı teklif edelim' dedi. Sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'ndan randevuyu bizzat ben aldım ve gittim, görüştü. Allah'ım şahittir ki, 'Bize İYİ Parti mi Türkiye mi?' dendiğinde Türkiye'yi tercih ettik. Sonuç itibarıyla İstanbul ve Ankara kazanıldı. Sayın Erdoğan dedi ki, 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır.' Sonrasında 2023 seçimlerine giderken sözümüzü duyuramadık. O, onu dedi; bu bunu dedi; söylemlerinden yorulduk. Sonra İç Anadolu Mansur Bey'i istedi, Ege ve Marmara sizler Ekrem İmamoğlu'nu istedi derken bunlar aday olmadı ve sonuç itibarıyla bu sistemi değiştiremedik. Bu sistem, yamuk bir sistem" diye konuştu.

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'SAYIN ERDOĞAN YAPACAK BUNU'

Emekliler, atanamayan öğretmenler ve mülakatlara ilişkin konuşan Akşener, "10 bin lira emekli maaşı ile 5 bin lira kira veren emekli geçinemez. Buradan Erdoğan'a diyorum ki; Sayın Erdoğan, emeklilere bu bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin. 11 bin lira emeklilere seyyanen zam vereceksin. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Seçime kaldı 13 gün; bunu yaptın, yaptın. Şu 13 günde emekliyi rahat ettirirsen oylarını alabilirsin ona diyecek bir şeyimiz yok. Sayın Erdoğan yapacak bunu.

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'ERDOĞAN'A OY İSTİYOR' ELEŞTİRİLERİ

Diyorlar ki Meral Akşener, Erdoğan'a oy istiyor. Ne alakası var kardeşim. Ama yapmadığı takdirde oylarınıza talibim. Verin elinizi, tutun elimi. Bu süreçte 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılır size göstereyim. 2'nci olarak da 2024 seçimlerine giderken 100 bin öğretmen atayacaksın. Sayın Erdoğan, atayacaksın. Atamıyorsa eğer öğretmenlerin oylarını istiyorum. Tutun elimi, güç verin görün, nasıl yapılırmış. 3'üncü olarak da mülakatın kaldırılacağını hepimiz söyledik. Kaldır kardeşim. Şimdi diyorlar ki para yok. Hadi oradan be Suriyelilere para buluyorsun da emekliye, öğretmene mi bulamıyorsun?" dedi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Trabzon Meral Akşener
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