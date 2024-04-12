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Akşener ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi ses getirdi! İYİ Parti o iddiaya yanıt verdi

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
12.04.2024 13:16
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel başkan adayı olmayacağını söyleyen Meral Akşener'e "Partinin başında kalmalı" çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in bayramlaşma telefonunda Erdoğan'ın da benzer bir söylemde bulunduğu öne sürüldü. İYİ Parti'den iddiaya yalanlama geldi.

Akşener ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi ses getirdi! İYİ Parti o iddiaya yanıt verdi

İYİ Parti'de Meral Akşener döneminin sona ermesi siyasetin gündemini hareketlendirdi. 27 Nisan'da seçimli olağanüstü kurultayda Akşener aday olmayacağını açıklamıştı.

ERDOĞAN İLE AKŞENER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla dün telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın, İYİ Parti'nin 27 Nisan'daki olağanüstü kongresinde, Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmama kararına değindiği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Akşener'e 'Partinizin başında kalın, ayrılmayın' çağrısında bulunduğu öne sürüldü. İYİ Parti'den bugün yapılan açıklamada, söz konusu iddia yalanlanarak şöyle denildi:

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"PARTİMİZE YÖNELİK ALGI OPERASYONU"

"Dün bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur. Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür. Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız."

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Meral Akşener
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