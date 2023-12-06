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Akşener'in okuduğu şiir Mansur Yavaş'a gönderme mi? Günden olan iddiaya İYİ Parti son noktayı koydu

06.12.2023 17:57 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Grup toplantısında okuduğu bir şiirle gündem oldu. Hüseyin Nihal Atsız'a ait şiirdeki 'yavaş' kelimesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme olarak düşünüldü. Sosyal medyada konuşulan konuyla ilgili İYİ Parti'den yeni bir açıklama geldi.

Akşener'in okuduğu şiir Mansur Yavaş'a gönderme mi? Günden olan iddiaya İYİ Parti son noktayı koydu

CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını duyuran İYİ Parti, bugün Meral Akşener'in okuduğu bir şiir nedeniyle günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Grup toplantısında partililere seslenen Akşener, Hüseyin Nihal Atsız'a ait bir şiiri kürsüde okudu.

AA-20231123-33002347-33002340-ANKARA_BUYUKSEHIR_BELEDIYE_BASKANI_YAVAS_IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_AKSENERI_ZIYARET_ETTI

Söz konusu şiirde şu ifadeler yer alıyordu;

"Kopunca bir büyük savaş
Er tez gider, korkak yavaş
Yüreksize akçayla aş
Erlere meydan görünür”

YAVAŞ'A GÖNDERME Mİ?

Bu sözler kısa sürede gündem oldu ve Akşener'in, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme olduğu yorumları yapıldı. Bu yorumlara eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı ve "Meral Akşener'i ilk kez alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

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İYİ PARTİ'DEN 'YAVAŞ' AÇIKLAMASI

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. Zorlu yaptığı açıklamada, "Bugün TBMM Grup Toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yapmış olduğu konuşmasında daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi Merhum Hüseyin Nihal Atsız’a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır. Ancak söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Meral Akşener
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