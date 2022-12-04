Akşener'in sağ kolu oldu! AK Partili Miroğlu'nun yeğenine İYİ Parti'de kritik görev

İYİ Parti'de seçim hazırlıkları sürerken parti içindeki kadrolarda da önemli düzenlemeler yapılıyor. Geçtiğimiz ay İYİ Parti'ye katılan Miroğlu'nu Akşener "sağ kolu" olarak atadı.

Baver Miroğlu, yeni görevini Twitter hesabından Akşener'le bir fotoğrafına yer vererek duyurdu. Paylaşımında Miroğlu şu ifadelere yer verdi.

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

Miroğlu 2 Kasım'da İYİ Parti'ye katılmış, rozetini Akşener takmıştı.