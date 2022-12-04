HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener'in sağ kolu oldu! AK Partili Miroğlu'nun yeğenine İYİ Parti'de kritik görev

Akşener'in sağ kolu oldu! AK Partili Miroğlu'nun yeğenine İYİ Parti'de kritik görev

04.12.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MKYK Üyesi ve 25. ve 26.Dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun yeğeni Baver Miroğlu'na İYİ Parti'de kritik bir görev verildi. Akşener, Miroğlu'nu danışmanı olarak atadı. Miroğlu haberi sosyal medyadan paylaştığı bir kareyle duyurdu.

Akşener'in sağ kolu oldu! AK Partili Miroğlu'nun yeğenine İYİ Parti'de kritik görev

İYİ Parti'de seçim hazırlıkları sürerken parti içindeki kadrolarda da önemli düzenlemeler yapılıyor. Geçtiğimiz ay İYİ Parti'ye katılan Miroğlu'nu Akşener "sağ kolu" olarak atadı.

Baver Miroğlu, yeni görevini Twitter hesabından Akşener'le bir fotoğrafına yer vererek duyurdu. Paylaşımında Miroğlu şu ifadelere yer verdi.

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

asdfsa

Miroğlu 2 Kasım'da İYİ Parti'ye katılmış, rozetini Akşener takmıştı.

Meral Akşener böyle duyurdu! Meclis'e sunuldu: 1 net maaş ikramiye vereceğiz Meral Akşener böyle duyurdu! Meclis'e sunuldu: 1 net maaş ikramiye vereceğiz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 partiden yeni ittifak sinyali!4 partiden yeni ittifak sinyali!
CHP yeni vizyonunu açıkladı! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz varCHP yeni vizyonunu açıkladı! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Anahtar Kelimeler:
Orhan Miroğlu

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'in yıldızı Dünya Kupası'na damga vurdu!

Süper Lig'in yıldızı Dünya Kupası'na damga vurdu!

Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki!

Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki!

İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu

İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

Gelen sorular ahlaksızlığı gözler önüne serdi! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının arkadaşlarıyla...

Gelen sorular ahlaksızlığı gözler önüne serdi! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının arkadaşlarıyla...

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.