Meral Akşener böyle duyurdu! Meclis'e sunuldu: 1 net maaş ikramiye vereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

"Sayın İsmail Koncuk bey vasıtasıyla öğretmenlerimizin taleplerini içeren kanun teklifimizi verdik" diyen Akşener, "Tüm öğretmen ve akademisyenlerimizin ek ders göstergelerini yükselterek eğitim çalışanlarımıza her yıl başında 1 net maaş ikramiye vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

"ÖĞRETMENLERİMİZİ YOK SAYMAYI TERCİH ETTİLER"

"Bugün öğretmenlerimiz sendikaların aldığı karar doğrultusunda iş bırakma eylemi yapıyor. Keşke böyle bir eyleme gerek olmasaydı, keşke AK Parti öğretmenlerimizin taleplerini dikkate alsaydı. Tüm dertli vatandaşlarımızı görmezden gelen iktidar zor durumdaki öğretmenlerimizi de yok saymayı tercih etti.

"1 NET MAAŞ İKRAMİYE VERECEĞİZ"

Sayın İsmail Koncuk bey vasıtasıyla öğretmenlerimizin taleplerini içeren kanun teklifimizi verdik. Biz İYİ Parti olarak uzman öğretmenlik, başöğretmenlik gibi sınava dayalı sistemleri doğru bulmuyoruz, İYİ Parti iktidarında 5-15 yıl gibi kıdemleri esas alarak öğretmenlerimizin maaşlarında düzenleme yapacağız. Tüm öğretmen ve akademisyenlerimizin ek ders göstergelerini yükselterek eğitim çalışanlarımıza her yıl başında 1 net maaş ikramiye vereceğiz. Kıdemi ne olursa olsun her öğretmenimizin maaşında yıllık aylık ücretin net yüzde 50'si oranında iyileştirme yapacağız. Tayin, terfi, yer değiştirme gibi tüm problemlerini sendikalarını da dikkate alarak çözeceğiz.

"BURADAN ÇEVRESİNDEKİLERE SESLENMEK İSTİYORUM..."

Vizyon demişken, sayın Erdoğan geçen hafta bir vizyon belgesi tanıttı. Vizyon diye yerine getirilmemiş bayat vaatlerini yeniden ambalajlayıp servis etmeyi tercih etmişler. 20 yıllık bir iktidarın sonunda vizyon diye pazarlanan bir vizyonsuzluk vesikası, yazık bu ülkeye. 20 yıl önceki vaatlerini tekrarlayan bir iktidar, bizden başka hiçbir millete nasip olmadı. Buradan çevresindekilere seslenmek istiyorum, biriniz Erdoğan'a 20 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatsın.

"ARADAKİ FARK 2.5 KAT"

2023 vizyonundan bahsettiler, açın arşivleri bakın, dediler ki 2023 yılında milli gelirimiz 2 trilyon dolar olacak. Şimdi ne diyorlar, 2023'te milli gelirimiz 867 milyar dolar olacak. Aradaki fark 2.5 kat. 10 yıldır dediler ki Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alacak. Bırakın ilk 10'a girmeyi Türkiye, gelişmiş 20 ülke arasından bile çıktı.

"ENFLASYON HEDEFİNİ 65.2'YE ÇIKARTTILAR"

Hatırlayın 20 Aralık 2021'de döviz kurunun dengesini altüst eden beceriksizliklerinin üstünü örtmek için şapkadan tam 50 yaşında bir tavşan çıkarmışlardı. Bugün gelinen noktada KKM'de şu anki katılım 2.3 milyon kişi... Bu ne demek biliyor musunuz? Ülkemizdeki her 20 kişi çalışıyor, güç bela elde ettiği kazancıyla bir kur korumalı mevduat sahibini finanse ediyor demek.

Bir de AK Parti'nin yeniden hortlattığı enflasyon canavarı var. İktidarın Merkez Bankası olmayan ülke deneyi çerçevesinde adeta bir gişe memuru olarak çalışan Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 60.4'ten yüzde 65.2'ye çıkartmış. Oysa ki 2022 için öngördükleri enflasyon yüzde 9.8'di.

"GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN?"

Bir yıllık enflasyon hedefini bile tutturamayan bir iktidar şimdi de çıkmış bize yüzyıl hedefinden bahsediyor. Güler misin, ağlar mısın?

Doçent Doktor Nebati Bakan, haftalık kara mizah şovunda yine sahneye çıktı, her zamanki gibi ufuk açan bir açıklama yaptı. 'İnsan temelli bir yaklaşımımız var.' Biz zaten bu Marslı arkadaşların genel olarak ekonomiyi dünyadaki gibi algılamadıklarını biliyoruz da, orası yeni değil... Beni ve bizi ilgilendiren insan temelli olarak tarif ettikleri yaklaşımları. Bu insan temelli yaklaşımla her geçen gün bir öncekini aratıyor, işte size Bay Kriz ve arkadaşlarının insan temelli yaklaşımlarının etkisinde insanlarımızın içine düşürüldüğü hazin tablo."



