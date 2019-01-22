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Akşener'den "ittifak" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "(CHP- İYİ Parti seçim iş birliği) Pek çok ilde sağlandı. Onlar da ilan edilecek. İzmir'de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yerel seçimde yapılacak iş birliğine ilişkin görüşmelerde, pek çok ilde anlaşma sağlandığını, İzmir'de ilçe paylaşımı konusunda herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Akşener, burada yaptığı konuşmada, sanayicilerin sorunlarına değindi, Türkiye'nin ara eleman sıkıntısına işaret etti.

Akşener, konuşmasının ardından, bir sanayicinin yerel seçime ilişkin sorusu üzerine, "Ben Ankara'nın alınacağını düşünüyorum. Sizlerden Mansur Bey'e öneriler, katkılar olursa yazılı, bunları da iletme imkanım olur." diye konuştu.

Toplantının ardından bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dünkü görüşmesine ilişkin sorusuna Akşener, "Biz sadece bize bırakılan birkaç konuyu görüştük, o kadar." yanıtını verdi.

"İlçelerde bir anlaşma sağlandı mı?" sorusuna Akşener, "Pek çok ilde sağlandı. Onlar da ilan edilecek, biz adaylar üzerinde konuşmuyoruz, il ve ilçe... İzmir'de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok." karşılığını verdi.

Meral Akşener, "hayalet seçmen" iddialarıyla ilgili soru üzerine "Onları takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
akşener İYİ parti yerel seçim

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