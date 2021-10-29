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Akşener'e 'Bulunduğunuz yer Kürdistandır" diyen esnafın gözaltına alınmasına Diyarbakır barosu tepki gösterdi

29.10.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan esnaf Cemil Taşkesen'in gözaltına alınmasına HDP'li siyasetçiler ve Diyarbakır Barosu tepki gösterdi.

Akşener'e 'Bulunduğunuz yer Kürdistandır" diyen esnafın gözaltına alınmasına Diyarbakır barosu tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan esnaf Cemil Taşkesen'in gözaltına alınmasına HDP'li siyasetçiler ve Diyarbakır Barosu tepki gösterdi.

Diyarbakır Barosu ve HDP'den Taşkesen'in gözaltına alınmasını eleştiren açıklamalar yapıldı.

Meral Akşener ise esnafın sözlerine karşılık, '"Bunu kabul etmem mümkün değil" yanıtını verdi.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı.

Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz da olayla ilgili videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Akşener: 'Bu bir ayrışmadır, kabul etmem mümkün değil'

Akşener, esnafın "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" sözlerine karşılık şunları söyledi:

"İnsanların Kürt, Türk, Alevi, Sünni olması etnik aidiyetleridir. Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, 'Burası Kürdistan' diye tariflersen... Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim. Ben Türk'üm, sen Kürt'sün. Dolayısıyla bir Kürt'le bir Türk'ün vereceği bir cevaptır.

"Diyeceğim ki 'Cemil, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, ta Edirne'den Kars'a denir ya, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aidiyet var, pek çok dini, yani Müslümanlığın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil. Bu ayrışmadır. Bunu kabul etmem mümkün değil."

Diğer yandan ziyaret sırasında bir diğer kişinin "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" sorusunu Akşener şöyle yanıtladı:

"Benim bakanlığım döneminde hiç. Siz beni eleştirebilirsiniz, beni sevmeyebilirsiniz, benden nefret de edebilirsiniz. Ama yalan söylenmesini, iftira atılmasını kabul etmem mümkün değil. Ben 8 ay İçişleri Bakanlığı yaptım. Sayın Soylu'ya göre ben stajyer İçişleri Bakanıyım. Onun için ben ne olduğumu anlayabilmiş değilim. Sayın Soylu'ya göre stajyer bakan olduğuma göre o söylediklerinizi yapmış olmam mümkün değil."

Akşener'in aracına binmesinin ardından bazı İYİ Partlilerin soruyu soran kişiye tepki gösterdiği, polisin olayların büyümesini engelleyerek soru soranları bölgeden uzaklaştırdığı bildirildi.

https://twitter.com/Halitazizyilmaz/status/1454010102730592257?s=20

Gözaltına tepki gösteren Diyarbakır Barosu ise yayımladığı açıklamada "Kürt kimliği, dili, coğrafyası kapsamında Kürdistan tanımlamasının suç olarak nitelendirilmesi ve soruşturmaya konu edilmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak Cemil Taşkesen'in serbest bırakılmasını talep etti.

https://twitter.com/meraldanis/status/1454063850748272665?s=20

Beştaş, "Bu büyük bir ayrımcılıktır, ırkçılıktır… Yaşadığımız topraklar Kürdistan coğrafyasıdır. Bu bütün tarih kitaplarında vardır. İnkarla bugün geldiğimiz nokta inkarı inkardır. Cemil Taşkesen'in evinin aranması da, gece evinin basılması da hukuk dışıdır. Derhal serbest bırakılsın" dedi.

"Burası Kürdistan" etiketi de Twitter'da TT arasına girdi.

https://twitter.com/SezaiTemelli/status/1454043923752624134?s=20

Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de gözaltına Twitter hesabından paylaştığı "Kürdistan mebuslarıyla ortak vatan için yola çıkan ilk Meclisten ve kurulan Cumhuriyet'ten 98 yıl sonra geldiğimiz yer #CemilTaşkesen'in tutuklanmasıdır…" sözleriyle tepki gösterdi.

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