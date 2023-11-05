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Aktarlardan 'kış çayı' önerisi: Soğuk algınlığına karşı birebir! İçinde yok yok

05.11.2023 09:33 | Son Güncelleme:
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Havaların soğumasıyla birlikte artan grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı aktarlardan uyarı geldi. İçerisinde 10 farklı bitkiyi barındıran kış çayını tavsiye eden aktarlar, kullanıldığı takdirde kışa hastalıksız girilebileceğini söyledi.

Aktarlardan 'kış çayı' önerisi: Soğuk algınlığına karşı birebir! İçinde yok yok

Kasım ayının gelmesiyle birlikte pek çok kentte soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Kış aylarına yaklaşılması ve havaların soğumasıyla birlikte hastalıkların arttığı görülüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların ise aktarlara giderek bitkilerden oluşan kış çayına ilgi gösteriyor.

MEVSİMSEL GEÇİŞ HASTALIKLARINDAN KORUYOR

10 farklı bitkiden oluşan kış çayını tavsiye eden aktarlar, içerisinde barındırdığı vitaminler sayesinde mevsimsel geçiş hastalıklarından korunabileceğini söylüyor. Sivas’ta esnaflık yapan aktar Hayrettin Bozdağ, kış çayı ile ilgili bilgiler verdi.

Çayın içerisinde bulunan bitkileri sıralayan Bozdağ, “Bu çayımızın içerisinde ıhlamur, karanfil, narçiçeği, kuşburnu kurusu, tarçın, zencefil, zerdeçal, havlıcan, adaçayı ve melisa dediğimiz bitkiler var. Kış çayımız bunların karışımıyla elde edilen bir çaydır. Bu çayın özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Biz her zaman vatandaşlarımıza kış geldiğinde değil, sonbahar aylarında bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bu şekilde kışa hastalıksız şekilde girilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun farkında olan müşteriler aktarlardan gelip alıyor. Kullanarak kışa hastalıksız bir şekilde giriyor. Bunların içerisinde magnezyum, çinko, fosfor gibi değerler var. İnsan sağlığına iyi gelen bu değerler mevcut yapıyı güçlendirdiği için hastalığı önlemiş oluyor” ifadelerine yer verdi.

AKTAR

"HAZIR YERİNE KENDİNİZ YAPIN"

Paket içerisinde satılan atom çaylarının da bağışıklığa iyi gelebildiğini ifade eden Hayrettin Bozdağ, “Pakette olan küp şeklindeki atom çayları da bir nebze iyi geliyor ama bizim kendi hazırladıklarımız daha iyi. Bunlar organik, makina, metal bıçak değmemiş oluyor. O yüzden müşterilerimize bunu tavsiye ediyoruz. Aktarlardan kış çayı da alabilirler veya kendileri de yaptırabilirler. O şekilde tüketebilirler. Hazırlanması ise bir demliğe iki tutam şeklinde suya atılır. Bu kaynamak zorundadır. Ihlamur, tarçın ve narçiçeğinin renk ve aroma vermesi için kaynaması gerekiyor. Kaynatılıp 5 dakika dinlendikten sonra süzülüp içilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

(İHA)

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soğuk algınlığı Aktar kış çayı

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